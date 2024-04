NetExplorer lance deux offres souveraines de collaboration et de partage de fichiers en entreprise

avril 2024 par Marc Jacob

Dans un contexte professionnel où la collaboration à distance et la sécurité des données deviennent des priorités absolues, NetExplorer, spécialiste des solutions de partage et stockage de fichiers en cloud souverain, annonce deux nouvelles offres : NetExplorer Share et NetExplorer Workspace. Ces solutions sont spécifiquement conçues pour répondre aux cas d’usages de gestion de fichiers des organisations, en combinant sécurité, simplicité d’utilisation et collaboration.

NetExplorer Share est une plateforme de partage de fichiers pour entreprise qui garantit sécurité et flexibilité, sans restriction de taille ou de format. Cette solution permet aux utilisateurs de partager tout type de fichiers - dossiers, présentations, tableurs, documents textuels, vidéos, photos - avec une fluidité et une sécurité fortes.

NetExplorer Share est conçue pour les organisations cherchant à faciliter et sécuriser les échanges de documents à travers un outil intuitif, performant et maîtrisé. Ceci grâce à des fonctionnalités avancées telles que la personnalisation de l’espace de partage, la possibilité de paramétrer finement les niveaux d’accès une traçabilité totale et l’interconnexion avec des outils du quotidien comme Microsoft Outlook et Teams. En outre, de part un cloisonnement optimal avec le système d’information, NetExplorer Share assure une parfaite étanchéité et une isolation forte des documents d’entreprise en permettant de partager des fichiers sans exposer les données internes de l’organisation sur Internet.

NetExplorer Workspace : suite collaborative sécurisée

NetExplorer Workspace est la suite collaborative conçue pour faciliter la collaboration et les échanges de documents d’entreprise en centralisant tous les fichiers sur une seule et même plateforme. Hautement sécurisée, certifiée et de confiance, elle permet aux utilisateurs de partager, d’éditer et de co-éditer des documents en temps réel et en toute simplicité. Cette solution tout-en-un combine stockage, partage, collaboration, traçabilité et interconnexion, offrant ainsi une plateforme complète dédiée à la gestion de fichiers.

NetExplorer Workspace inclut des applications permettant de s’adapter aux besoins de mobilité des collaborateurs et aux environnements variés des entreprises. L’écosystème inclut nativement, l’application NetExplorer Drive - accès aux fichiers depuis un poste local - NetExplorer Mobile - accès en mobilité sur iOS et Android-, et des connecteurs pour Outlook et Teams. La solution répond ainsi aux besoins des entreprises pour une collaboration sécurisée et une gestion documentaire maîtrisée.

Sécurité et conformité au cœur des offres

La sécurité des données reste une priorité pour NetExplorer. Avec tout d’abord un triptyque de certifications : ISO 27001 pour l’aspect sécurité des données, ISO 9001 pour l’aspect qualité de service et HDS (Hébergement des données de santé) ; tout cela depuis 2019.

Des mécanismes de double authentification, d’isolation des données, de chiffrement, et de protection antivirale et anti ransomware, et une traçabilité totale garantissent également une sécurité sans compromis.

Les données sont stockées et infogérées en France, soumises aux législations européennes et françaises, et les solutions en accord avec le RGPD, assurant ainsi une totale souveraineté et conformité.