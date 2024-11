NetExplorer et BlueMind annoncent un partenariat avec AUCAE

novembre 2024 par Marc Jacob

NetExplorer, expert des solutions de stockage et partage de données en cloud souverain, et BlueMind, éditeur de messagerie collaborative open source, s’associent à AUCAE, spécialiste de la gestion de crise, pour donner naissance à une solution complète de gestion des crises - cyber et autres - destinée aux entreprises privées et aux organisations publiques. Ensemble, ces trois acteurs ont pour objectif de permettre aux organisations de renforcer leur résilience face aux incidents en garantissant une continuité opérationnelle optimale et une gestion collaborative en temps réel des situations de crise.