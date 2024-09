NetApp signe un accord de collaboration avec AWS

septembre 2024 par Marc Jacob

NetApp et AWS travaillent ensemble depuis plus d’une décennie pour accélérer conjointement l’innovation pour des milliers de clients dans le monde. Au cours de cette période, NetApp a acquis plus d’une douzaine de compétences AWS, notamment les compétences Logiciels industriels et de fabrication, Technologie des services financiers et Logiciels d’opérations cloud. Les compétences AWS valident les partenaires AWS disposant d’une expertise technique AWS démontrée et d’un succès client éprouvé. NetApp est le seul fournisseur de stockage d’entreprise à proposer un service de stockage de données basé nativement sur AWS avec Amazon FSx pour NetApp ONTAP,® un service qui offre le meilleur du cloud aux clients en fournissant le système d’exploitation de gestion des données leader du secteur sur AWS.

L’innovation entre NetApp et AWS fournit aux clients une base technologique solide pour les services de données et d’opérations basés sur le cloud, qui les prépare à relever les défis actuels et futurs. NetApp prend également en charge les opérations pour les environnements d’infrastructure cloud, y compris AWS, avec des solutions CloudOps telles que Spot by NetApp, NetApp Cloud Insights et Instaclustr by NetApp. Ces solutions combinent l’apprentissage automatique (Machine Learning, ML) et l’analytique pour simplifier, automatiser et optimiser les opérations dans le cloud, aidant ainsi les clients à réduire les coûts, à sécuriser leurs données et à tirer le meilleur parti de leurs investissements dans le cloud.

L’expansion de la collaboration entre NetApp et AWS profitera aux clients en :

• Accélération des efforts d’IA générative : cet accord accélérera les efforts d’IA générative, aidant les clients à alimenter en permanence la croissance et l’innovation de l’entreprise en offrant des expériences riches en données grâce à la migration des charges de travail et aux déploiements de nouvelles applications sur AWS. NetApp a récemment lancé BlueXP Workload factory pour aider les clients à connecter ONTAP aux modèles de base (FM) via Amazon Bedrock et à étendre leur parc de données sur site pour la création d’applications d’IA générative. AWS et NetApp ont également publié des conseils d’architecture de référence pour aider les clients à intégrer des données d’entreprise propriétaires sur FSx pour ONTAP dans des pipelines d’IA générative à l’aide de la génération augmentée par récupération (RAG) et d’API pour Amazon Bedrock, permettant une utilisation sécurisée et performante avec des modèles de base. La collaboration entre AWS et NetApp simplifie, accélère et permet de générer des informations de données uniques, de haute qualité et ultra-pertinentes. Instaclustr by NetApp gère des bases de données vectorielles open source, un élément crucial pour la fourniture de résultats rapides et précis dans les architectures RAG. L’étroite collaboration entre AWS et NetApp sur ces charges de travail avancées permet aux clients de libérer plus facilement et plus rapidement la valeur de leurs données à l’aide de RAG.

• Simplification des transactions : cet accord permettra d’augmenter les achats sur AWS Marketplace, en particulier pour les solutions NetApp CloudOps, afin de rationaliser les processus pour les clients. Il permettra également aux clients de mettre en œuvre plus facilement des preuves de concept techniques pour évaluer comment les solutions NetApp sur AWS peuvent prendre en charge leurs opérations.

• Offrir de la valeur CloudOps : cet accord positionne davantage NetApp en tant que fournisseur de confiance de solutions CloudOps pour les environnements AWS. Les investissements d’AWS permettent à NetApp de mieux se positionner et de fournir des solutions d’optimisation des coûts et des performances via AWS Marketplace. La relation étroite de NetApp avec AWS montre aux clients qu’ils peuvent être sûrs que les solutions NetApp s’intégreront de manière transparente à leurs opérations cloud et les aideront à atteindre leurs objectifs en matière de performances, de protection, d’évolutivité et de disponibilité de leurs charges de travail et de leurs données.