NetApp® annonce des mises à jour de son portefeuille de stockage d’entreprise

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NetApp® annonce des mises à jour de son portefeuille de stockage d’entreprise, élargissant la série NetApp ASA A avec de nouveaux systèmes conçus pour accélérer et consolider les charges de travail par blocs pour les entreprises de toutes tailles. Parallèlement à l’annonce de nouvelles capacités de cyber-résilience, ces systèmes permettent aux clients de créer une infrastructure de données sans silo qui fonctionne sur l’intelligence et qui est conçue pour l’intelligence.

Aujourd’hui, NetApp a lancé trois nouveaux systèmes de stockage d’entreprise qui offrent aux clients encore plus d’options de stockage simple, puissant et abordable dans le cadre d’une infrastructure de données intelligente capable de répondre aux exigences spécifiques des charges de travail actuelles, actuelles et futures.

Les nouveaux systèmes hautes performances NetApp ASA A20, A30 et A50 mettent le stockage par blocs à la disposition des entreprises de toutes tailles pour les applications critiques telles que les bases de données et les machines virtuelles. Ils sont idéaux pour les petits déploiements, y compris les bureaux distants ou les succursales, avec un prix de départ à partir de 25 000 $. Les systèmes ASA de NetApp offrent les avantages suivants :

• Simplicité : les clients peuvent utiliser les systèmes ASA de NetApp pour moderniser leurs opérations grâce à un stockage facile qu’ils peuvent déployer en quelques minutes, provisionner en quelques secondes et protéger en un seul clic. Des workflows de gestion communs à l’ensemble de l’environnement de stockage, y compris les NAS et les SAN, permettent aux clients de profiter d’une simplicité à grande échelle qui peut se développer à l’avenir.

• Puissance : les clients peuvent fonctionner plus rapidement et plus agilement grâce à une architecture de stockage qui offre des performances constantes et la flexibilité nécessaire pour commencer à petite échelle et évoluer jusqu’à des Po de capacité. La continuité d’activité intégrée, une garantie de disponibilité des données de 99,9999 % et une garantie de récupération après un ransomware permettent de réduire les risques opérationnels pour les clients afin qu’ils puissent travailler sans souci.

• Accessibilité financière : les clients bénéficient non seulement de coûts initiaux inférieurs de 30 à 50 % à ceux des systèmes concurrents, mais aussi d’un meilleur retour sur investissement grâce à une consommation d’énergie jusqu’à 97 % inférieure et à de faibles frais d’exploitation lors de la modernisation vers l’ASA 100 % flash.

Ces nouveaux systèmes ASA seront également disponibles dans une infrastructure convergée FlexPod, offrant des avantages supplémentaires tels que des opérations de centre de données simplifiées et un déploiement accéléré d’applications d’entreprise grâce à des architectures pré-testées et validées.

NetApp continue d’améliorer les capacités de cyber-résilience intégrées de son portefeuille de stockage d’entreprise. Plus tard dans l’année, NetApp lancera NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with artificial intelligence (ARP/AI) pour Block. Cette mise à jour s’appuiera sur les capacités existantes d’ARP/AI, la première détection et réponse aux menaces en temps réel pour les systèmes NAS, en étendant ses protections de cyberrésilience aux clients SAN.

Afin de réduire davantage les risques opérationnels pour les entreprises, NetApp lance le programme de détection des ransomwares. Dans le cas où certaines attaques de ransomware ne sont pas détectées, ce programme aide à la récupération à l’aide des services professionnels NetApp gratuits et sans frais initiaux.