NetApp® annonce de nouvelles fonctionnalités prenant en charge les déploiements de VMware Cloud Foundation

août 2024 par Marc Jacob

Depuis plus d’une décennie, NetApp et VMware, récemment acquis par Broadcom Inc., collaborent pour assurer le succès de leurs clients communs et les aider à tirer le meilleur parti de leurs investissements VMware. Au cours de cette période, NetApp a été un partenaire clé de VMware en matière de conception technique et continue de stimuler l’innovation dans le domaine du stockage hautement disponible, évolutif et performant en tant que partenaire de conception pour ses vSphere Virtual Volumes (vVols) de nouvelle génération. Aujourd’hui, NetApp annonce de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux clients communs d’exécuter plus efficacement leurs déploiements VMware.

NetApp aide les clients à optimiser les coûts, à simplifier les opérations et à accroître la flexibilité pour les clients qui exécutent des environnements VMware en proposant :

• Prise en charge étendue de VMware Cloud Foundation (VCF) : les clients NetApp et Broadcom pourront désormais simplifier leurs environnements de Cloud hybride VCF en utilisant le logiciel NetApp ONTAP® pour tous les besoins de stockage, y compris les architectures standard et consolidées. La dernière version d’ONTAP Tools for VMware (OTV) prendra en charge la synchronisation active SnapMirror® afin de fournir des capacités de réplication de données actives-actives symétriques pour les systèmes de stockage NetApp exécutant des charges de travail VMware. La synchronisation active SnapMirror permet aux clients de fonctionner plus efficacement en déchargeant la protection des données de leur calcul virtualisé et en améliorant la disponibilité des données.

• Nouvelles fonctionnalités pour Azure VMware Solution (AVS) : pour prendre en charge les clients qui étendent ou migrent leurs charges de travail vSphere vers le cloud, les clients peuvent désormais tirer parti de Spot Eco by NetApp avec des instances réservées AVS pour tirer le meilleur parti de leurs déploiements. L’utilisation de Spot Eco pour gérer les instances réservées AVS tout en utilisant Azure NetApp Files pour décharger le stockage de données peut réduire considérablement les coûts de calcul.

• Fonctionnalités améliorées d’optimisation des machines virtuelles pour NetApp Cloud Insights : NetApp lance Cloud Insights VM Optimization, élargissant ainsi sa solution complète d’optimisation des environnements virtuels, y compris VMware. Cloud Insights VM Optimization fournira aux clients des outils leur permettant de réduire les coûts en augmentant la densité des VM, d’exécuter le stockage au meilleur rapport prix/performance pour leur environnement et de surveiller l’ensemble de leur environnement pour garantir la disponibilité, les performances et le respect des meilleures pratiques de configuration sur l’ensemble de la pile. Pour aider les clients à optimiser les ressources de calcul, de mémoire et de stockage de leurs environnements VMware, NetApp propose également à ses clients une version d’essai gratuite de 30 jours de Cloud Insights pour effectuer la migration la plus rentable possible vers les nouveaux abonnements logiciels VMware.

Ces offres font suite à la publication le mois dernier d’améliorations du service de reprise après sinistre NetApp BlueXP™, qui fournit des flux de travail guidés pour concevoir et exécuter des plans de reprise après sinistre automatisés pour les charges de travail VMware dans les environnements de cloud hybride, avec une prise en charge nouvellement ajoutée des banques de données VMFS.