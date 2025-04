NetApp® annonce de nouvelles fonctionnalités de sécurité des données

NetApp® annonce de nouvelles fonctionnalités de sécurité des données qui aident ses clients à renforcer leur cyber-résilience. Les équipes de sécurité peuvent désormais tirer parti des technologies de NetApp, le stockage le plus sécurisé de la planète, pour adopter une approche proactive de la sécurité des données au niveau de la couche de stockage et renforcer leur posture de sécurité globale.

Les progrès technologiques sont à l’origine d’un cycle d’innovation pour les cybermenaces et les contre-mesures de cybersécurité. L’accessibilité croissante de l’IA a permis aux acteurs malveillants d’automatiser les cyberattaques, obligeant les entreprises à utiliser l’apprentissage automatique pour automatiser la détection des menaces. Et à mesure que l’informatique quantique devient une réalité, les entreprises doivent de toute urgence protéger leurs données contre les pirates malveillants qui pourraient chercher à voler et à stocker des informations sensibles aujourd’hui, en les tenant pour la promesse d’un décryptage quantique facilement accessible dans un avenir proche.

NetApp est un pionnier de l’infrastructure intelligente de données, sécurisée dès la conception, donnant confiance aux clients dans leur capacité à protéger et à accéder aux données sans interruption, avec une garantie de disponibilité de 99,9999 %. S’appuyant sur cette expérience, NetApp annonce de nouvelles fonctionnalités de cyber-résilience qui renforcent et améliorent les stratégies de sécurité au plus haut niveau.

Pour aider les clients à améliorer leur cyber-résilience au niveau de la couche de stockage, NetApp lance de nouvelles fonctionnalités de sécurité des données, notamment :

• Cryptographie post-quantique : NetApp a intégré la cryptographie post-quantique dans son portefeuille de stockage pour les charges de travail en mode fichiers et blocs. Le stockage sécurisé dès la conception de NetApp protège les données de ses clients contre les menaces quantiques, ce qui renforce la confiance des clients, des partenaires et des régulateurs. En tirant parti d’algorithmes de chiffrement normalisés par le NIST, un organisme de normalisation mondialement reconnu, les entreprises peuvent compter sur une défense minutieusement testée et capable de les transporter à l’avenir avec un stockage prêt pour le quantique.

• Mise à jour de la protection contre les ransomwares NetApp BlueXP : les mises à jour de la protection contre les ransomwares BlueXP renforcent la capacité du service à fournir une défense complète et orchestrée contre les ransomwares pour les charges de travail NetApp ONTAP®. Les nouvelles fonctionnalités incluent des contrôles d’accès basés sur les rôles spécifiques aux ransomwares, qui donnent aux équipes de sécurité des autorisations granulaires adaptées pour lutter efficacement contre les menaces de ransomware, et la prise en charge de la protection contre les ransomwares pour les charges de travail cloud natives. Ces avancées offrent aux entreprises un contrôle et une protection améliorés contre les ransomwares, en protégeant les données critiques et en maintenant la résilience opérationnelle dans un paysage de menaces de plus en plus complexe.

• Prise en charge des charges de travail de sauvegarde et de restauration NetApp BlueXP : la sauvegarde et la restauration NetApp BlueXP offrent un service de protection des données intégré simple, sécurisé et économique pour les données ONTAP. Avec ces nouvelles mises à jour, les clients bénéficieront d’une interface utilisateur repensée qui facilite l’intégration et la définition d’une stratégie de protection des données 3-2-1 pour leurs charges de travail, y compris les applications Microsoft SQL Server, VMware et Kubernetes.

• Services professionnels de sécurité NetApp : NetApp propose des services professionnels étendus d’évaluation de la sécurité et de renforcement de la sécurité pour aider les clients à évaluer et à renforcer leur posture de sécurité en activant les fonctionnalités de sécurité intégrées à NetApp qui contribuent à la sécurité de leurs données.

Ces mises à jour s’appuient sur les fonctionnalités de sécurité complètes de NetApp, notamment la sécurité intégrée, la protection contre les ransomwares, la sauvegarde, la reprise après sinistre et la classification des données, le tout fourni via la protection contre les ransomwares BlueXP. Ce plan de contrôle SaaS comprend également des fonctionnalités telles que l’intégration SIEM pour faciliter les connexions entre le stockage et les postures de sécurité globales. Des fonctionnalités de sécurité intégrées, telles que NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI), protègent les clients contre les pertes de données et les temps d’arrêt en détectant de manière proactive les ransomwares au niveau de la couche de stockage dans le cloud hybride, y compris ARP pour le cloud natif. Dans le courant de l’année, NetApp étendra la protection d’ARP/AI pour inclure les charges de travail de stockage par blocs.