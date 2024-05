NetApp® annonce de nouveaux systèmes AFF A-Series

mai 2024 par Marc Jacob

NetApp® annonce de nouveaux systèmes AFF A-Series capables de soutenir les charges de travail informatiques auxquelles les clients sont confrontés, notamment l’IA Générative (GenAI), l’optimisation des coûts de stockage VMware et les bases de données d’entreprise. NetApp a également annoncé des fonctionnalités étendues pour l’ensemble de son portefeuille, afin d’aider les clients à fonctionner plus efficacement en exploitant leurs données et stimuler l’innovation avec l’IA, sur site et dans le cloud.

Selon le rapport 2024 NetApp Cloud Complexity, les entreprises se rendent compte que la réussite de l’IA dépend de deux facteurs essentiels : les données (74 %) et l’infrastructure informatique (71 %). Avec les annonces d’aujourd’hui, NetApp aide les entreprises à exceller dans ces deux domaines et à se démarquer de la concurrence en proposant une infrastructure intelligente et innovante de données, qui permet aux clients de libérer la valeur de leurs données grâce à l’IA.

Nouveaux systèmes AFF A-Series pour accélérer les opérations technologiques d’entreprise

Les nouveaux systèmes NetApp AFF A1K, AFF A90 et AFF A70, peuvent dynamiser les charges de travail d’entreprise, telles que l’IA générative, en offrant :

• Des performances inégalées jusqu’à 2 fois supérieures par rapport à la génération précédente avec 40 millions d’E/S par seconde, un débit de 1 To/s

• Une disponibilité prouvée des données à 99,9999 %

• Une meilleure capacité brute, grâce à la réduction permanente des données et la garantie d’efficacité du stockage 4 :1

• La détection intégrée des ransomwares en temps réel conçue pour une précision de plus de 99% et une garantie de récupération des ransomwares

Le stockage unifié des données de NetApp prend en charge les protocoles de stockage par blocs, fichiers et objets et s’intègre nativement aux trois plus grands fournisseurs de cloud public, permettant aux clients de consolider les charges de travail, de réduire le coût des données et de fonctionner sans silos. Optimisés par NetApp ONTAP®, ces systèmes offrent la simplicité et la fiabilité que des dizaines de milliers d’entreprises attendent de NetApp.

« Alors que nous avons augmenté nos investissements dans des projets d’IA pour accélérer notre activité, nous devions développer notre infrastructure de données afin d’offrir des performances toujours plus élevées pour ces charges de travail », a déclaré Christian Klie, responsable du cluster Tribe chez T-Systems. « Nous nous appuyons sur l’infrastructure intelligente de données fournie par NetApp pour alimenter nos charges de travail les plus critiques. La puissance accrue des nouveaux systèmes AFF A-Series, associée à leurs fonctionnalités anti-ransomware intégrées et à leurs capacités de cloud hybride, nous aidera à nous positionner pour réussir aujourd’hui et à l’avenir. »

« L’IA crée la plus grande opportunité de transformation commerciale que nous ayons vue depuis des décennies, permettant aux entreprises de débloquer de nouvelles sources de valeur à partir de leurs données », a déclaré Justin Hotard, Executive Vice President et directeur général du groupe Data Center & AI chez Intel. « Les systèmes NetApp AFF A-Series, équipés de processeurs Intel Xeon, offrent les performances et les fonctionnalités nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur adoption de l’IA d’entreprise. »

Fournir une infrastructure de données d’entreprise puissante, intelligente et sécurisée

Pour poursuivre son innovation en tant qu’entreprise d’infrastructure intelligente de données, NetApp a annoncé des fonctionnalités supplémentaires, offrant aux clients une gestion avancée des données, la protection contre les ransomwares et l’intégration cloud de pointe que les charges de travail modernes comme la GenAI exigent.

Les nouvelles fonctionnalités et capacités de la gestion des données et des services intégrés de NetApp comprennent :

• Nouveaux modèles StorageGRID : NetApp a introduit six nouveaux modèles StorageGRID qui améliorent la valeur des données volumineuses et non structurées tout en réduisant le coût total de possession. StorageGRID peut désormais tirer parti de la capacité flash pour fournir des temps d’accès rapides aux objets au moindre coût. Les clients peuvent bénéficier d’un nouveau niveau de flexibilité, de choix, de performances et de durabilité pour les charges de travail d’objets critiques avec de nouveaux modèles qui offrent un prix très compétitif par Go, une augmentation des performances jusqu’à 3 fois, une réduction de l’encombrement de 80 % et des économies de consommation d’énergie allant jusqu’à 70 %.

• Architecture de référence Cyber Vault : NetApp a annoncé une nouvelle architecture de référence Cyber Vault qui étend les capacités de protection des données de pointe de l’entreprise. Combinant les dernières avancées en matière de stockage sécurisé des données, de détection autonome des ransomwares en temps réel et de restauration rapide des données, le cyber-coffre-fort sécurisé et résilient de NetApp offre un stockage « logiquement isolé », basé sur la technologie éprouvée NetApp ONTAP, pour une protection inégalée des données des clients contre les cybermenaces avancées.

• SnapMirror Active Sync : la dernière version d’ONTAP inclut SnapMirror Active Sync qui crée une solution symétrique de continuité d’activité active-active sur deux datacenters. Associée à VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) et aux bases de données d’entreprise d’Oracle, SAP et Microsoft, la synchronisation active SnapMirror permet de poursuivre les opérations commerciales sans interruption en cas de panne du centre de données.

• FlexCache avec écriture différée : la mise à jour d’ONTAP inclut également FlexCache avec écriture différée qui crée des copies locales des données pour les équipes distribuées, ce qui réduit la latence et l’accès ininterrompu tout en réduisant les frais administratifs. Les copies locales peuvent lire et écrire des données, ce qui permet aux équipes locales de mieux contrôler tout en maintenant la cohérence des données avec le centre de données central.

• NetApp AIPod avec Lenovo : NetApp et Lenovo collaborent sur une nouvelle solution d’infrastructure convergée conçue pour la génération augmentée par récupération (RAG) et les cas d’utilisation d’inférence pour GenAI, avec des serveurs Lenovo ThinkSystem hautes performances utilisant des GPU NVIDIA L40S, la mise en réseau NVIDIA Spectrum-X et le stockage NetApp AFF, tous validés avec les spécifications de l’architecture NVIDIA OVX.

• BlueXP Classification : ce service piloté par l’IA/ML est désormais disponible en tant que fonctionnalité de base pour BlueXP, sans frais supplémentaires. Il donne aux utilisateurs un accès immédiat à la possibilité de classer, de catégoriser et d’étiqueter automatiquement les données sur l’ensemble des données de l’entreprise, afin d’approfondir l’intelligence des données, d’améliorer les efforts de gouvernance, de sécurité et de conformité. Avec la classification BlueXP, les clients peuvent désormais alimenter l’innovation GenAI et RAG grâce à la capacité de l’AIOps à augmenter de manière sécurisée et programmatique les modèles pré-entraînés avec des données propriétaires auto-classifiées à la demande pour une pertinence accrue sans sacrifier les coûts ou la sécurité des données.

« L’IA offre l’opportunité pour les entreprises d’exploiter leurs données de nouvelles façons et de débloquer des avantages concurrentiels », explique Ashish Nadkarni, vice-président groupe et directeur général, Systèmes d’infrastructure, plateformes et technologies et BuyerView Research chez IDC. « Cependant, à mesure que le marché de l’IA se développe, la façon dont les organisations abordent l’IA peut changer. Ils ont besoin d’une infrastructure de stockage qui leur donne la flexibilité nécessaire pour combiner leur stockage de données sur site avec des environnements cloud. La stratégie de NetApp consistant à fournir un stockage de données unifié puissant qui fonctionne avec n’importe quel protocole de données, dans n’importe quel environnement pour exécuter n’importe quelle charge de travail, donne à ses clients la puissance et la flexibilité dont ils ont besoin pour relever tous les défis qui se présentent à eux. »