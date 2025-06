NetApp lance le ASA C30

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NetApp annonce l’introduction du ASA C30, un nouveau produit conçu pour les projets SAN capacitif, optimisé pour la capacité et les performances. Configuré pour évoluer avec les besoins croissants des entreprises, le ASA C30 offre une solution de stockage SAN flexible et compatible avec les infrastructures les plus exigeantes.