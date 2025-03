NetApp élu comme choix des clients 2025 de Gartner® Peer Insights™ pour les plates-formes de stockage primaires

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NetApp® a été nommée Customers’ Choice dans l’édition 2025 de Gartner Peer Insights « Voice of the Customer » pour les plates-formes de stockage principales.

L’étude Gartner Peer Insights 2025 « Voice of the Customer » pour les plates-formes de stockage primaires a rassemblé les avis de 126 utilisateurs finaux vérifiés de NetApp, et 98 % d’entre eux concluent qu’ils recommanderaient NetApp au 31 décembre 2024.

Gartner définit le marché des plates-formes de stockage primaires (PSP) comme « répondant aux besoins des leaders de l’infrastructure et des opérations (I&O) en matière d’exploitation et de prise en charge de produits de stockage d’entreprise standardisés, ainsi qu’à des capacités de service natives de la plate-forme pour prendre en charge les applications de données structurées ».

Au cours de l’année écoulée, NetApp a actualisé son portefeuille de stockage d’entreprise unifié, optimisé pour les blocs et les objets. Que les clients recherchent des solutions pour des charges de travail traditionnelles telles que les bases de données, qu’ils essaient d’optimiser leurs environnements VMware ou de mettre en œuvre une IA d’entreprise, NetApp a le système adéquat pour offrir des performances, une évolutivité et des services de données riches, quelle que soit la taille ou le budget de l’entreprise.