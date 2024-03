NetApp dévoile les améliorations d’Astra Control

mars 2024 par Marc Jacob

NetApp dévoile les mises à niveau de la prochaine génération d’Astra Control, simplifiant les opérations pour les équipes d’ingénierie de plateforme Kubernetes

Cette mise à jour importante marque une nouvelle ère dans la gestion des applications Kubernetes à l’échelle de l’entreprise, offrant une protection des données et une récupération après sinistre de pointe à travers tous les principaux fournisseurs de cloud et les installations sur site.

Mettant l’accent sur une approche native de Kubernetes, la prochaine version se concentre sur l’extensibilité de la plateforme, la rationalisation de la gestion des clusters et l’introduction de services de données sophistiqués, garantissant que les applications soient gérées de manière plus efficace et plus résiliente.

Répondant aux précieuses idées de la communauté, les améliorations apportées à Astra Control sont conçues pour répondre aux complexités des infrastructures modernes. L’architecture intégrera une intégration GitOps native, une évolutivité accrue et une gestion des règles (policies) native. Ces fonctionnalités permettront à l’environnement Kubernetes de gérer toujours plus d’opérations tout en maintenant la simplicité dans la migration des applications et la configuration des règles. Cette évolution reflète directement notre engagement à fournir aux développeurs et à leur équipe de support un système qui est non seulement puissant, mais aussi intuitif et aligné avec leurs flux de travail existants.