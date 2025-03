NEOWAVE et AET Europe élargissent leur gamme FIDO2 + QSCD

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans un contexte mondial incertain, la souveraineté numérique est essentielle. NEOWAVE, spécialiste français de l’authentification forte, et AET Europe, expert néerlandais en sécurité PKI, élargissent leur gamme FIDO2 + QSCD avec de nouvelles clés de sécurité USB-A et USB-C. Ces dispositifs dédiés à l’authentification forte et à la signature électronique qualifiée sont entièrement conçus et fabriqués en Europe.