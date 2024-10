Nedap France devient actionnaire majoritaire de NSP Security Management

octobre 2024 par Marc Jacob

Cet automne, Nedap France annonce l’acquisition de la société suisse NSP Security Management SA (plus couramment appelée « NSP Security »). Cette opération s’inscrit dans la stratégie globale du groupe visant à poursuivre son internationalisation et à renforcer son activité premium de contrôle d’accès.

NSP Security, société genevoise experte en contrôle d’accès

Fondée en 2014 et basée à proximité de Genève, NSP Security est spécialisée dans la commercialisation et l’intégration de solutions matérielles et logicielles de contrôle d’accès destinées aux entreprises et aux institutions. NSP Security bénéficie d’une aura régionale forte, qui se reflète au travers de son portefeuille clients premium constitué de références telles que les Aéroports de Genève, les Hôpitaux Universitaires de Genève ou encore des manufactures horlogères réputées.

En croissance régulière depuis 2020, NSP Security emploie aujourd’hui 13 salariés et générait en 2023 un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros. Afin de continuer à développer leur activité, les trois dirigeants fondateurs de NSP Security ont souhaité adosser leur société à un acteur de référence dans le secteur du contrôle d’accès. À la suite de l’entrée au capital de Nedap France, ils demeurent pleinement opérationnels et actionnaires minoritaires de NSP Security.

Cette opération de croissance externe permet à Nedap France de réaliser désormais plus de 35 % de son chiffre d’affaires à l’international. Le groupe est en effet présent depuis fin 2022 en Allemagne, l’acquisition outre-Rhin de la société Novatec lui ayant permis d’enrichir son offre de systèmes de vidéosurveillance et d’alarmes périmétriques. Et plus récemment, l’ouverture d’une filiale en Afrique du Nord a accéléré le développement de son activité de contrôle d’accès sur le continent.

Pour poursuivre cette dynamique basée sur la croissance externe et assurer le développement du groupe, Nedap France s’est doté début 2024 d’un Directeur Général afin d’épauler le dirigeant et fondateur historique Kees Payens.

L’année 2024 est donc riche en projets structurants pour Nedap France avec le recrutement réussi d’un Directeur Général, le lancement d’un bureau d’études en France, l’ouverture d’une filiale au Maroc et la réalisation d’une deuxième opération de croissance externe en Suisse qui permet au groupe de se rapprocher du seuil de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. À moyen terme, d’autres opportunités de croissance externe sont actuellement à l’étude avec l’appui de l’actionnaire majoritaire, le fonds B&Capital.