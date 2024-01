Naviguer dans les eaux de la conformité et de l’adoption des outils IT : le défi des DSI

janvier 2024 par Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology

Dans l’univers complexe des technologies de l’information, les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) sont confrontés à un défi croissant : assurer la conformité tout en stimulant l’adoption et la compréhension des outils IT au sein de leurs organisations. C’est un équilibre délicat qui nécessite une approche stratégique, une vision claire et une collaboration étroite entre les équipes techniques et les parties prenantes métier.

La conformité, un océan mouvementé

La réglementation en matière de sécurité et de confidentialité des données évolue à un rythme effréné. Les DSI sont désormais confrontés à un océan mouvementé de réglementations telles que le RGPD, MIFID 2, DORA, HIPAA, et bien d’autres normes sectorielles. Naviguer à travers ces eaux agitées exige une compréhension approfondie des exigences légales, mais aussi une capacité à mettre en œuvre des solutions technologiques conformes.

Il est aujourd’hui important de reconnaître l’importance cruciale de la conformité. La responsabilité des DSI ne se limite pas seulement à garantir le bon fonctionnement des systèmes, mais aussi à s’assurer que chaque donnée est traitée de manière responsable et sécurisée.

L’adoption, le vent qui gonfle les voiles de l’innovation

D’un autre côté, la pression constante pour innover et rester compétitif pousse les entreprises à adopter rapidement de nouvelles technologies. Les DSI sont aux avant-postes de cette révolution, cherchant à intégrer des outils IT avancés tout en minimisant les risques opérationnels.

L’adoption réussie des outils IT nécessite une stratégie claire, des programmes de formation efficaces et une communication transparente. Les DSI doivent créer un environnement propice à l’expérimentation et à l’apprentissage continu, encourageant ainsi une culture d’innovation au sein de leurs équipes.

La compréhension, un phare dans la tempête de la complexité technologique

Face à des outils IT de plus en plus sophistiqués, la compréhension des utilisateurs est cruciale. Les DSI doivent jouer le rôle de phares, éclairant le chemin à travers la complexité technologique pour l’ensemble de l’organisation. Cela nécessite une communication claire, des formations adaptées et une écoute attentive des besoins des utilisateurs.

La technologie devrait être un catalyseur d’efficacité, pas un obstacle.

En conclusion, la résolution des risques de conformité, d’adoption et de compréhension des outils IT pour les DSI est un voyage complexe mais nécessaire. Ensemble, naviguons vers un avenir numérique sûr, innovant et compréhensible.