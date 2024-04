N-able, Inc. lance N-able Cloud Commander

avril 2024 par Marc Jacob

Nous évoluons aujourd’hui dans un environnement hybride qui oblige les entreprises à développer leurs opérations Cloud afin de répondre à de nouveaux besoins (p. ex., évolution du marché et amélioration de la productivité). Microsoft Cloud continue à croître rapidement et reste incontournable dans les entreprises du monde entier. Cloud Commander a été conçu pour rationaliser la gestion de Microsoft Cloud pour les MSP, qui peuvent ainsi :

être plus efficaces sur de multiples tenants de ressources Microsoft 365, Intune et Azure depuis une interface unique. Les MSP n’ont plus besoin de gérer plusieurs identifiants et portails et peuvent donc répondre rapidement aux demandes de leurs clients. Avec Cloud Commander, les MSP peuvent également mettre en place un accès basé sur le principe du moindre privilège pour leur équipe, et ainsi, protéger leur personnel et leurs clients ;

rationaliser le travail du service desk en optimisant l’intégration/l’exclusion des utilisateurs ainsi que les tâches quotidiennes (p. ex, modification des mots de passe et des licences, réinitialisation du MFA, gestion des groupes/rôles). La configuration des paramètres utilisateur pour Microsoft Exchange Online, Microsoft Teams, OneDrive for Business et SharePoint Online s’effectue en un clin d’œil. Il est possible de contrôler, depuis un seul et même tableau de bord, les appareils à l’aide d’actions rapides (redémarrage, verrouillage à distance, effacement et réattribution, par exemple) ;

garder un œil sur les rapports Microsoft Secure Score de l’ensemble des clients ou explorer ces données pour chaque tenant afin de définir un plan d’action permettant de réduire les profils de risque, de surveiller les utilisateurs à risque de chaque tenant et de corriger les problèmes. Uniformiser le déploiement des politiques de conformité Intune permet de garantir la bonne application des paramètres de sécurité tels que le chiffrement BitLocker, le démarrage sécurisé et Defender, avec la possibilité de recevoir des alertes en cas d’écart. La gestion des abonnements permet également aux MSP de mieux maîtriser les budgets de leurs clients.

Grâce à la visualisation dans une interface unique, les MSP peuvent démultiplier l’efficacité de Microsoft Cloud en rationalisant les opérations de leurs PME clientes, tout en accédant à de nouvelles opportunités de croissance, notamment la hausse de leur chiffre d’affaires.

Conçue selon le concept d’Écovers N-able qu’elle applique, cette gamme de fonctionnalités unique propose un grand nombre d’avantages pour les professionnels.

Les techniciens peuvent gérer plus simplement leur environnement Microsoft Cloud, ce qui leur permet de gagner du temps grâce à un accès rapide aux machines virtuelles, aux appareils, aux utilisateurs et grâce à l’automatisation des workflows courants.

Les responsables des systèmes d’information peuvent rationaliser et automatiser les tâches afin de stimuler l’efficacité et réduire le temps perdu (overhead), et ainsi gérer et développer leur activité Microsoft en mettant l’accent sur la rentabilité.

Les PME peuvent proposer une posture de sécurité plus fiable, tout en améliorant leur infrastructure et leurs opérations informatiques avec certains avantages (p. ex., workflows automatisés, gains de temps et d’argent et possibilité de lever des freins potentiels).