MongoDB renforce son engagement en matière de sécurité et de conformité avec l’obtention de nouvelles certifications industrielles

mai 2024 par Marc Jacob

En annonçant la conformité de son service de base de données MongoDB Atlas à quatre certifications de sécurité supplémentaires — ISO 9001, TISAX, HDS et TX-RAMP —, MongoDB renforce son engagement sans faille en faveur de la protection des données des grands comptes et des organismes du secteur public. Ces nouvelles certifications s’appuient sur le solide portefeuille de ressources de conformité de MongoDB et soulignent la capacité de l’entreprise à répondre en permanence aux objectifs particuliers de ses clients en matière de conformité, de réglementation et de politiques publiques. Désormais, les entreprises qui opèrent dans des secteurs hautement réglementés peuvent adopter et exécuter le service MongoDB Atlas sur leurs charges de travail critiques avec une plus grande facilité tout en préservant la conformité à des exigences réglementaires toujours plus strictes.

• Répondre à des normes de gestion de la qualité de plus en plus rigoureuses dans différents secteurs : rédigée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la norme ISO 9001:2015 est une « norme de management de la qualité reconnue par les industries et les organismes de toutes tailles ». La certification du service MongoDB Atlas garantit la mise en place d’un système robuste de gestion de la qualité qui répond de façon homogène à des normes de sécurité et de réglementation rigoureuses. La norme ISO 9001:2015 souligne l’importance qu’accorde MongoDB à la cohérence à long terme en matière de qualité des produits et des services, ce qui constitue l’une des raisons pour lesquelles plusieurs milliers d’organismes actifs dans des secteurs hautement réglementés, parmi lesquels Wells Fargo, le ministère britannique du Travail et des Retraites (Department of Work and Pensions) et GE Healthcare, utilisent notre solution pour créer des applications modernes qui assurent aux utilisateurs des expériences sûres, fiables et performantes.

• Renforcement de la sécurité des informations dans l’industrie automobile : le service MongoDB Atlas est désormais certifié TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange), un programme qui évalue les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement automobile. Le service MongoDB Atlas a démontré sa conformité au plus haut niveau d’évaluation TISAX actuellement disponible, confirmant la capacité de MongoDB à protéger les données hautement sensibles des clients européens du secteur automobile tout en assurant la continuité d’activité, la reprise après sinistre et l’atténuation des risques. MongoDB est le partenaire de confiance de plusieurs grands noms de l’industrie automobile. À titre d’exemple, Volvo Connect, Cox Automotive, Toyota Connected et 11 des 15 premiers constructeurs automobiles au monde utilisent déjà le service MongoDB Atlas.

• Protection des données de santé personnelles des patients français : selon le Code de santé publique, les prestataires de santé français qui souhaitent stocker en toute sécurité des données de santé personnelles dans MongoDB Atlas et les régions cloud Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure doivent détenir la certification Hébergeur de Données de Santé — HDS). Actuellement, huit des dix plus grandes entreprises de santé au monde sont clientes de MongoDB ; désormais, un plus grand nombre de leaders du secteur peuvent utiliser la plateforme de données conçue par MongoDB à l’attention des développeurs pour moderniser leurs applications et améliorer l’expérience des patients tout en assurant la sécurité de leurs données et la conformité des organismes aux réglementations les plus récentes.

• Sécurisation des administrations au Texas : créé par le Département des services d’information du Texas, le programme de gestion des risques et des autorisations TX-RAMP (Texas Risk and Authorization Management Program) garantit la sécurité des services en cloud utilisés par les administrations du Lone Star State. MongoDB Atlas est désormais certifié pour gérer des données confidentielles ou règlementées dans des systèmes à fort impact, ce qui permet à un plus grand nombre d’agences publiques du Texas de transformer des applications de nouvelle génération dans le cloud. MongoDB est un partenaire de confiance du secteur public des États-Unis où déjà plus d’un millier d’organismes s’appuient sur ses produits pour alimenter chaque jour des charges de travail critiques.

Pour obtenir ces certifications, MongoDB Atlas a fait l’objet d’une vérification indépendante portant sur des exigences strictes en matière de sécurité et de confidentialité, démontrant ainsi son adhésion à certaines des normes de conformité les plus élevées dans tous les secteurs.