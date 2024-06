MOBOTIX lance une nouvelle plateforme de caméra "MOBOTIX ONE"

juin 2024 par Marc Jacob

La nouvelle plateforme de caméras MOBOTIX ONE est lancée, alliant sécurité, robustesse, intelligence et ouverture du système. Il en résulte une plateforme de caméras tournée vers l’avenir qui offre aux marchés très exigeants, aux infrastructures critiques et sensibles et aux secteurs verticaux une solution sur-mesure et cyber-sécurisée pour la sécurité vidéo.

MOBOTIX ONE est un système vidéo extrêmement robuste et sans entretien "Made in Germany" qui impressionne à la fois par sa conception centrée sur l’application et par ses composants de haute qualité : le boîtier renforcé à la fibre de verre et résistant à l’eau salée permet une utilisation dans les environnements les plus difficiles, les processeurs et les capteurs d’image puissants garantissent une excellente qualité d’image. De plus, le micrologiciel cybersécurisé développé par MOBOTIX et les outils d’analyse vidéo IA intégrés permettent une protection intelligente du périmètre et une détection d’objets par vidéo au plus haut niveau. Outre son design unique, la série de caméras impressionne également par ses performances et sa connectivité. Les applications basées sur l’IA et le deep learning ouvrent des workflows optimisés pour les processus dans l’industrie ou la production, mais aussi dans le secteur de la santé ou des transports, par exemple.

Grâce à son capteur d’image haute résolution et au MOBOTIX Image Engine optimisé pour les applications, la MOBOTIX ONE offre une qualité d’image nette et claire 24 heures sur 24, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’enregistrement continu intelligent passe à la résolution et à la fréquence d’images maximales en fonction des événements, et les caméras sont dotées d’une plage dynamique étendue (WDR) puissante de 120 dB et de performances améliorées en basse lumière, avec une qualité d’image exceptionnelle même dans les environnements très peu éclairés.

MOBOTIX se concentre sur des infrastructures et des secteurs stratégiques, sensibles et critiques, car ces marchés de niche offrent un potentiel commercial important. Les secteurs ciblés sont la santé, l’industrie/les services publics, le secteur public et les transports.

Présentation du nouveau MOBOTIX ActivitySensor

Le nouveau MOBOTIX ActivitySensor ONE, disponible avec la caméra MOBOTIX ONE, offre des caractéristiques parfaites pour la sécurité et la surveillance. Grâce à la détection d’objets basée sur l’IA, le capteur peut identifier et suivre de manière fiable les mouvements des personnes et des véhicules, y compris les voitures, les camions, les bus, les motos et les vélos. Les objets immobiles sont également détectés.

Le MOBOTIX ActivitySensor ONE est particulièrement adapté à la protection des périmètres et à la détection des intrusions, car il dépasse les limites des outils d’analyse d’images vidéo traditionnels basés sur le mouvement. Il permet de réduire considérablement les fausses alarmes et d’accroître la précision de la détection des objets et des mouvements pertinents. Le capteur peut être activé dans des zones spécifiques du champ de vision de la caméra et fonctionne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, de jour comme de nuit. Il est très facile à utiliser, ce qui en fait une solution fiable et intuitive pour divers besoins en matière de sécurité ainsi que pour l’optimisation des workflows et des processus dans les secteurs de l’industrie, de la production, de la santé et de la logistique. Avec Vaxtor, filiale à 100 % de MOBOTIX, l’entreprise dispose également d’une expertise de pointe en matière de développement d’applications, ce qui lui permet de mettre au point des solutions pour de nombreux challenges à venir.

Une caméra, deux options : MOBOTIX ONE M1A-S

Le modèle de caméra MOBOTIX ONE M1A-S marque le lancement de la nouvelle plateforme. Le premier modèle est équipé d’objectifs à focale fixe, le second d’objectifs varifocaux motorisés. Grâce à l’objectif varifocal, l’utilisateur peut facilement régler l’angle d’image optimal de sa caméra de sécurité à distance via le logiciel de la caméra, en fonction de la position d’installation prévue.

L’analyse intégrée à bord du MOBOTIX ActivitySensor ONE, qui est basée sur le deep learning, garantit une détection fiable des objets et des mouvements pertinents.

Les deux variantes disposent d’un enregistreur numérique interne qui prend en charge jusqu’à 1 To de stockage, rendant inutile l’utilisation d’un logiciel d’enregistrement ou d’un NVR supplémentaire. Les deux variantes se montent également sur les supports M16/M26 existants, permettant une mise à niveau plus économique à partir de la Mx6. Les variantes de la MOBOTIX ONE disposent également de capacités audio de haute qualité grâce à l’audio bidirectionnel intégré et à la synchronisation labiale, ne nécessitant aucun accessoire supplémentaire.

La MOBOTIX ONE est conçue pour durer, avec une garantie de 5 ans et une valeur MTBF (Mean Time Before Failure) élevée de plus de 10 ans. Les caméras bénéficient également de mises à jour logicielles gratuites à vie et utilisent le MOBOTIX Management Center, qui est gratuit. Ces caractéristiques garantissent l’utilité et la durabilité de la caméra pendant longtemps.