Mitsubishi Electric conclut l’acquisition d’AIRCALO

avril 2024 par Marc Jacob

Mitsubishi Electric Corporation annonce ui que ses filiales en propriété exclusive Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. et Mitsubishi Electric Europe B.V. ont signé le 2 avril l’acquisition intégrale d’AIRCALO, fabricant français de systèmes de climatisation. Mitsubishi Electric espère ainsi tirer parti de la vaste gamme de produits et des capacités avancées de personnalisation d’AIRCALO pour développer et optimiser ses activités dans le domaine des systèmes hydroniques* de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) sur un marché européen qui se diversifie, notamment en répondant à la forte demande de produits fabriqués sur commande et aux besoins de sensibilisation à l’environnement.