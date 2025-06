Mistral AI, Unitel Cloud Services et Alcatel Submarine Networks s’unissent pour déployer une infrastructure souveraine d’IA générative en France

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans un contexte de transformation numérique accélérée par la révolution de l’intelligence artificielle (IA), Mistral AI, Unitel Cloud Services et Alcatel Submarine Networks (ASN) annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à créer une infrastructure souveraine, sécurisée et dédiée à l’IA générative, opérée entièrement depuis le territoire français.

Cette alliance technologique d’envergure s’inscrit pleinement dans les priorités nationales annoncées par le Président Emmanuel Macron en février 2025, qui visent à renforcer la compétitivité de la France dans le domaine de l’IA et à favoriser l’émergence de solutions innovantes, responsables et maîtrisées sur le plan technologique et géopolitique.

Une ambition claire : démocratiser l’IA générative et garantir l’autonomie stratégique des entreprises françaises

L’objectif de cette collaboration est de proposer aux entreprises françaises, quelle que soit leur taille ou leur secteur, un accès simplifié à une solution d’intelligence artificielle de pointe, dans un environnement 100 % souverain, sécurisé et conforme aux normes françaises et européennes. Cette initiative repose sur une infrastructure Nvidia H200 exclusivement conçue, hébergée et exploitée en France, assurant une protection optimale des données sensibles et une totale indépendance vis-à-vis des acteurs non européens.

Un partenariat de souveraineté et de haute technologie

• Mistral AI, pionnier français de l’intelligence artificielle générative, fournira les modèles IA avancés et adaptables aux besoins métier.

• Unitel Cloud Services, spécialiste du cloud certifié haute sécurité, assurera l’hébergement de cette IA dans une infrastructure dédiée, résiliente et conforme aux standards français et européens.

• Alcatel Submarine Networks (ASN), leader mondial des réseaux de câbles sous-marins à très haute technologie, intégrera cette solution dans ses processus internes, tout en apportant son expertise en matière de connectivité critique.

Une IA générative conçue pour répondre aux enjeux concrets de l’entreprise

Dès son déploiement prévu dans les mois à venir, l’infrastructure hébergera un assistant IA interne baptisé “Le Chat Enterprise”, conçu pour accompagner les 2 000 collaborateurs d’ASN dans leurs tâches quotidiennes. Ce nouvel outil proposera notamment des fonctionnalités telles que :

• Dialogue conversationnel intelligent (chat),

• Traduction multilingue,

• Résumé automatique de documents,

• Analyse sémantique de contenus variés,

• Et bien d’autres cas d’usage adaptés aux métiers.

Dans une deuxième phase, l’IA sera progressivement intégrée aux processus stratégiques d’ASN, notamment dans les domaines de la recherche et développement, des services techniques et des fonctions support. L’intégration de l’application Mistral Code, spécifiquement conçue pour optimiser les temps de développement informatique, permettra un gain estimé à 30 %. L’usage de ces différentes solutions deviendra exclusif, garantissant ainsi une maîtrise totale des flux de données générés par l’IA au sein de l’entreprise.

Un acte fort en faveur de la souveraineté numérique française

Ce partenariat illustre la détermination des trois entreprises à œuvrer ensemble pour une IA éthique, transparente et qui contribue à l’autonomie stratégique. Il vise à apporter une réponse concrète aux besoins des entreprises françaises tout en réduisant leur dépendance aux solutions extra-européennes.

En s’appuyant sur l’excellence technologique nationale, Mistral AI, Unitel Cloud Services et ASN prouvent qu’il est possible de conjuguer innovation de pointe, sécurité opérationnelle et responsabilité numérique.