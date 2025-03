Mise en conformité DORA : le cloud de confiance comme allié stratégique

mars 2025 par Jean Atmé, responsable commercial du secteur banque et assurance, NumSpot

Lors des échanges avec les dirigeants de grandes institutions financières et de systèmes critiques, un sujet revient systématiquement : la disponibilité des systèmes d’information. Leur interruption représente une menace majeure, car chaque minute d’arrêt entraîne des pertes financières conséquentes, pouvant avoir des répercussions bien plus importantes. Par exemple, un hôpital incapable d’accéder aux dossiers médicaux met directement en péril la prise en charge des patients.

Face à ces risques majeurs, il devient impératif pour les institutions financières de renforcer leur capacité à résister aux incidents tout en assurant la continuité de leurs services. Dans ce contexte, le cloud de confiance apparaît comme une solution stratégique pour garantir la disponibilité des systèmes d’information. C’est précisément dans cette logique que s’inscrit le règlement DORA, en imposant un cadre structurant visant à accroître la résilience opérationnelle numérique du secteur financier.

DORA : Un cadre réglementaire pour renforcer la résilience

DORA est le "nouveau gardien de la résilience". Entré en vigueur le 17 janvier 2025, le règlement Digital Operational Resilience Act établit un cadre législatif ambitieux visant à renforcer la résilience opérationnelle numérique des institutions financières. Ses principaux objectifs incluent la prévention de la propagation d’une faille localisée à l’ensemble du système financier, la mise en place d’un cadre homogène pour tous les États membres et l’optimisation de la préparation aux incidents via des tests de continuité de service et d’intrusion. Bien que cela constitue une contrainte supplémentaire pour les entreprises, souvent confrontées à des exigences complexes et coûteuses, cette réglementation est essentielle pour garantir la stabilité du secteur.

Sur quel allié peuvent donc s’appuyer les acteurs du secteur banque et assurance pour surmonter ces défis et accélérer leur conformité à DORA ? Un cloud de confiance, qualifié SecNumCloud par l’ANSSI, offrant sécurité, flexibilité et évolutivité ! C’est une réponse de choix, et ce pour plusieurs raisons majeures.

Sécurisation des données et continuité d’activité

Les banques et les assurances ont déjà réalisé des investissements considérables dans leurs datacenters et, grâce à leurs équipes d’experts, elles effectuent régulièrement des tests de résilience et de continuité des services. Elles ont aussi pris soin de veiller à ce que leurs données sensibles restent confinées dans leurs infrastructures locales, en raison des impératifs de confidentialité et de sécurité. Cela implique parfois de doubler la taille de l’infrastructure, ce qui est perçu comme l’une des principales sources de coûts et de dépenses.

Cependant, imaginez maintenant une banque confrontée à une panne majeure dans son datacenter principal. Sans un plan B, elle court le risque d’un arrêt total de ses activités, avec des conséquences dramatiques : pertes financières massives et une perte de confiance irréversible de la part de ses clients. C’est là qu’un cloud de confiance devient un allié précieux. Il permet à la banque de sécuriser ses données critiques et de garantir leur accessibilité sans compromettre leur confidentialité, tout en restant conforme aux exigences légales de protection des données, notamment en Europe.

Un environnement sécurisé pour les tests de résilience

Un autre avantage clé du cloud de confiance est qu’il permet de créer un environnement sécurisé pour l’exécution des tests de résilience. Dans cet environnement, les résultats des tests sont collectés et analysés rapidement, offrant ainsi aux équipes de sécurité la possibilité de corriger les failles identifiées de manière efficace et immédiate.

Enfin, l’article 26 de DORA impose une surveillance stricte des prestataires de services externes, notamment ceux qui ont accès aux systèmes et aux données sensibles des institutions financières. Cela inclut la gestion des risques liés à la dépendance envers des fournisseurs, ainsi que la nécessité d’assurer que les tiers respectent les normes de sécurité et de confidentialité élevées. Le recours à un cloud de confiance qualifié SecNumCloud constitue une solution particulièrement avantageuse pour maîtriser ces risques.

Un levier de transformation numérique

DORA est une opportunité pour moderniser les infrastructures et renforcer la confiance. Le cloud de confiance qualifié SecNumCloud est l’allié parfait pour aider les banques et compagnies d’assurance à relever ce défi, en assurant non seulement leur conformité à DORA, mais aussi en transformant leurs systèmes pour un avenir numérique résilient et sécurisé.