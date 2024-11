Mirantis présente ses services d’assistance pour Harbor Registry et KubeVirt

novembre 2024 par Marc Jacob

Mirantis lance solutions d’assistance pour Harbor Registry et KubeVirt. Ils assureront la gestion des registres d’images de conteneur et des charges de travail des machines virtuelles au sein de tous les environnements Kubernetes, quel que soit l’infrastructure sous-jacente ou la distribution Kubernetes.

L’offre d’assistance Mirantis Harbor est destinée aux clients qui utilisent Harbor en tant que registre d’images de conteneur et leur permet de gérer, sécuriser et distribuer ces images, tout en garantissant la fiabilité et l’intégration simplifiée à l’aide des outils natifs de Kubernetes.

Les niveaux d’assistance pour Mirantis Harbor sont les suivants :

Basique (8h/j, 5j/7) :

Assistance de base pour les équipes autonomes nécessitant une aide occasionnelle.

Dépannage et remontée des problèmes complexes au sein de la communauté open source Harbor.

Premium (24h/24 et 7j/7) :

Conçue pour les environnements critiques nécessitant une assistance continue et une résolution rapide des problèmes, avec un temps de réponse d’une heure pour les questions prioritaires.

Les fonctionnalités incluent l’assistance pour l’installation et la configuration de Harbor, des recommandations pour l’optimisation des performances et une assistance dédiée et personnalisée.

L’assistance Mirantis KubeVirt est conçue pour les clients qui déploient et gèrent KubeVirt dans n’importe quel environnement Kubernetes, indépendamment de l’infrastructure sous-jacente ou la distribution Kubernetes. Grâce à ce service, les entreprises peuvent gérer efficacement les charges de travail des machines virtuelles, avec à la clé une disponibilité et des performances élevées.

Niveaux d’assistance pour Mirantis KubeVirt :

Basique (8h/j, 5j/7) :

Assistance de base pour les équipes autonomes nécessitant une aide occasionnelle.

Dépannage et remontée des problèmes complexes au sein de la communauté open source KubeVirt.

Premium (24h/24, 7j/7) :

Conçue pour les environnements décisifs nécessitant une assistance continue et une résolution rapide des problèmes, avec un temps de réponse d’une heure pour les questions critiques.

Dépannage des problèmes tels que les échecs des machines virtuelles, la mise en réseau ou la saturation de l’espace de stockage.

Les fonctionnalités incluent l’optimisation des performances, ainsi qu’une assistance dédiée et personnalisée.

Tarifs et services à valeur ajoutée

Assistance Mirantis Harbor : à partir de 9 999 $ par an et par registre pour les configurations qui ne sont pas en haute disponibilité.

Assistance Mirantis KubeVirt : à partir de 20 000 $ par cluster et par an pour les configurations de taille moyenne (10 à 30 nœuds par cluster).

Outre les offres d’assistance Harbor et KubeVirt, Mirantis propose des services spécialisés en lien avec l’intégration, le développement personnalisé, la formation et bien plus. Les tarifs sont fournis sur demande et varient selon l’utilisation spécifique.