Mirantis lance un projet open source pour l’ingénierie de plateformes

février 2025 par Marc Jacob

En prenant en charge la gestion des clusters Kubernetes sur toute infrastructure, k0rdent simplifie la création de plateformes internes pour développeurs (Internal Developer Platforms, IDP) adaptées aux besoins des équipes d’ingénierie. Son architecture modulaire permet aux ingénieurs de plateforme de le personnaliser facilement en fonction de leurs exigences spécifiques, tandis que des modèles de déploiement standardisés accélèrent les mises en œuvre.

k0rdent facilite la maintenance des infrastructures cloud et sur site grâce à une automatisation déclarative, à la gestion centralisée des règles de conformité et à des modèles prêts pour la production, optimisés pour les charges de travail modernes. Il s’appuie sur Cluster API, un projet open source, afin de permettre la création et le déploiement de clusters Kubernetes, quel que soit l’environnement.

Les tests ont été réalisés sur plusieurs plateformes, notamment AWS EC2, AWS Elastic Kubernetes Service (EKS), Azure Compute, Azure Kubernetes Service (AKS), vSphere et OpenStack. De plus, k0rdent a été conçu pour être facilement extensible afin de prendre en charge de nouveaux fournisseurs d’infrastructure.

Mirantis, contributeur actif à plus de 50 projets open source, met k0rdent à la disposition du public et invite la communauté technologique mondiale à rejoindre le projet. k0rdent s’inscrit dans une série d’initiatives open source récemment lancées par Mirantis, parmi lesquelles Rockoon, Blueprint Operator et Blueprint Controller.