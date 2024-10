Mirantis lance Mirantis OpenStack for Kubernetes (MOSK) 24.3

octobre 2024 par Marc Jacob

Mirantis annonce le lancement de Mirantis OpenStack for Kubernetes (MOSK) 24.3. Cette plateforme offre un OpenStack Caracal adapté aux entreprises et entièrement pris en charge, couplé à des améliorations conçues pour l’intelligence artificielle (IA) et au calcul haute performance (HPC).

Plus de 3 000 tests ont été réalisés pour adapter MOSK aux entreprises et plus de 300 correctifs ont également été appliqués à cette nouvelle version.

OpenStack est de plus en plus utilisé, principalement car il constitue une alternative fiable et rentable à VMware, en plus d’assurer une prise en charge exceptionnelle des charges de travail liées à l’IA, au machine learning (ML) et au HPC. Un rapport de Mordor Intelligence indique que le marché OpenStack devrait atteindre 22,81 milliards de dollars en 2024 et 91,44 milliards de dollars d’ici 2029, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32 %.

« MOSK 24.3 intègre les dernières innovations en matière d’infrastructure open source. Nous les avons renforcées et sécurisées pour les entreprises, et associées à des fonctionnalités exclusives de Mirantis, afin qu’elles puissent personnaliser et gérer plus facilement leurs déploiements », déclare Shaun O’Meara, Chief Technology Officer de Mirantis. « Il en résulte une plus grande flexibilité, un meilleur contrôle, un gain de temps et une baisse des coûts ».

MOSK 24.3 permet de contrôler l’infrastructure de cloud privé grâce à un nouveau système de gestion des configurations du système d’exploitation (OS) hôte. Les opérateurs peuvent ainsi définir les paramètres du système d’exploitation au moyen de l’API de gestion du cycle de vie de MOSK sans devoir recourir à des outils de configuration distincts, comme Ansible ou Salt, tout en bénéficiant d’une gestion automatisée et centralisée de l’infrastructure de type GitOps.

Appliqué à un cloud comptant plusieurs centaines d’hyperviseurs, ce nouveau système permet aux équipes d’exploitation de gagner des semaines de travail.

Les dernières améliorations apportées à la gestion du cycle de vie fournissent aux opérateurs de cloud une API unique pour les mises à jour de bout en bout d’un cluster MOSK. Elles offrent de précieuses informations sur la durée estimée et l’impact de chaque étape, facilitant ainsi la planification des activités de maintenance tout en limitant les risques. Les opérateurs peuvent organiser les serveurs en « groupes de mise à jour » pour effectuer les mises à jour rapidement sans incidence, comme des interruptions de machines virtuelles (VM) ou de connectivité réseau, y compris sur des clouds complexes et volumineux.

Avec MOSK 24.3, les opérateurs de cloud bénéficient d’une flexibilité accrue pour intégrer le service de stockage de blocs MOSK (OpenStack Cinder) aux dispositifs de stockage d’entreprise de leur choix.

MOSK offre aux applications cloud natives et traditionnelles une infrastructure cloud sur site qui garantit la fiabilité et assure un contrôle total des données applicatives. MOSK automatise la gestion des infrastructures sous-jacentes, du provisionnement matériel à la configuration logicielle tout en centralisant la journalisation, la surveillance et les alertes.