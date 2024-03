Mirantis annonce une nouvelle version de Lens Desktop

mars 2024 par Marc Jacob

Lens s’enrichit également d’une nouvelle catégorie d’abonnement pour les grandes entreprises, dotant leurs utilisateurs d’outils de sécurisation et de gestion exploitables à grande échelle. Baptisée Lens Enterprise, cette formule propose des fonctionnalités d’avant-garde comme l’authentification unique (SSO), la norme SCIM pour la gestion des identités, un mode d’isolement physique, une assistance prioritaire et l’affacturage, répondant ainsi aux besoins des grandes entreprises et est assortie d’un support complet. Proposés à 999 $ par utilisateur et par an, les abonnements à Lens Enterprise peuvent être dès à présent souscrits en ligne sur Lens Store, ou dans le cadre de contrats commerciaux Mirantis conclus avec des grands comptes pour 50 abonnements utilisateurs au minimum.

L’environnement de développement intégré (EDI) de Lens Desktop aide les utilisateurs à gérer, superviser et dépanner en temps réel Kubernetes et les applications à l’échelle d’un seul cluster ou d’un parc de clusters. Adossées à une interface utilisateur totalement remaniée, les nouveautés de Lens comptent, entre autres, celles ci-après :

• Nouvelle interface utilisateur/expérience utilisateur : une interface plus épurée améliore la productivité et la clarté dans tout Lens.

• Le Nouveau Navigateur : Un navigateur unifié pour tous les clusters et ressources rationalise les opérations, simplifie le changement de contexte et permet un gain de temps considérable.

• Navigation par onglets : Les utilisateurs peuvent aujourd’hui ouvrir plusieurs vues dans des onglets et basculer aisément de l’une à l’autre, gagnant ainsi en efficacité.

• Panneau de Détails Amélioré : Réorganisation et présentation des informations pour rendre les détails importants plus visibles.

• Vue Améliorée des Indicateurs : Visualisation plus fluide des indicateurs de mesure en temps réel et historiques grâce à des vues détaillées des séries chronologiques. L’incrustation d’événements permet d’associer les événements de clusters à des données chronologiques et à d’autres indicateurs, fournissant des indices importants pour la résolution des problèmes et l’optimisation des performances.

• Barre d’Activation : Désormais, tout peut être ajouté depuis le navigateur dans la barre d’outils pour un accès plus rapide.

• Intégration Intégrée du Service Kubernetes Élastique Amazon (EKS) : Les utilisateurs peuvent facilement découvrir et accéder à tous les clusters EKS. Lens découvre directement tous les clusters EKS, rendant les connexions sans effort tout en respectant pleinement les règles de sécurité et IAM existantes.

• Nouvelle API d’Extension Lens : Une API d’extension plus conviviale pour les développeurs, simplifiant le processus pour quiconque cherche à étendre les capacités de Lens. Cette amélioration ouvre de nouvelles possibilités de personnalisation et d’intégration, répondant aux besoins diversifiés des utilisateurs de Lens.

Plus d’un million de professionnels utilisant Kubernetes s’en remettent à Lens pour gagner en productivité. Application pour poste de travail, Lens abaisse la barrière d’entrée pour tous ceux qui débutent avec Kubernetes et améliore radicalement la productivité des plus chevronnés. EDI Kubernetes le plus répandu et la plus évolué au monde, Lens donne aux utilisateurs les moyens de gérer, développer, déboguer, superviser et dépanner facilement Kubernetes et les charges de travail sur plusieurs clusters en temps réel, à l’appui de toute distribution Kubernetes certifiée, sur quelque infrastructure que ce soit. Dotée d’une interface graphique intuitive, Lens s’exécute sous Linux, macOS et Windows.