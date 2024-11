Mirantis annonce Mirantis Kubernetes Engine (MKE) 4

novembre 2024 par Marc Jacob

MKE sert de moteur à certains des clusters les plus volumineux, les plus performants et les mieux sécurisés au monde – hébergeant des workloads critiques dans chaque secteur d’activité. À ce jour, plus de 350 000 nœuds MKE sont aujourd’hui exploités en production.

L’architecture 100 % open source de MKE 4 repose sur k0s, distribution Kubernetes souple et évolutive certifiée par la CNCF (Cloud Native Computing Foundation). À l’instar des versions précédentes, MKE 4 déploie un système Kubernetes adapté aux exigences de l’entreprise, qui se veut ultra-performant, ultra-sécurisé (chiffrement FIPS 140-2 et compatibilité avec les normes STIG de la DISA – Defense Information Systems Agency) et simple d’emploi, grâce à une interface utilisateur web intuitive.

Le nouveau MKE 4 confère une souplesse remarquable aux ingénieurs plateforme, afin de répondre avec précision aux impératifs de la quasi-totalité des scénarios d’utilisation à l’aide des composants « composables » open source validés par Mirantis issus de l’écosystème CNCF. MKE 4 recourt à une gestion déclarative du cycle de vie ultra-automatisée – avec une surveillance permanente des configurations de plateforme, lesquelles peuvent être corrigées par des opérateurs Kubernetes embarqués pour éviter toute dérive.

De plus, l’installation de MKE Virtualization (KubeVirt) permet aux charges de travail des machines virtuelles (VM) d’être exécutées conjointement avec celles des containers.

Principales caractéristiques

Le contrôle et la gestion centralisés de toute l’infrastructure Kubernetes sont assurés par MKE 4 en mettant à profit l’automatisation déclarative via ClusterAPI.

Il est possible de faire de Kubernetes une plateforme de convergence pour la totalité des workloads (containers et VM) sous couvert d’un seul et même cadre d’automatisation et d’opérations, via MKE Virtualization, adossé à la technologie KubeVirt.

Pour optimiser le rapport coût-performance, Mirantis FinOps fournit des outils d’analyse faisant appel à la technologie KubeCost.

Pour s’assurer du respect des règles de sécurité, l’Open Policy Agent est intégré.

La gestion déclarative permet de garantir des mises à jour sans interruption de service via les rollbacks.

Les utilisateurs actuels de MKE peuvent passer à MKE 4 d’une simple commande ou d’un clic. Ceux qui utilisent MKE 3.7 peuvent effectuer cette transition facilement, sans interruption de leurs charges de travail. Pour les utilisateurs de Swarm, Mirantis continuera d’assurer la prise en charge au sein de MKE 3.

MKE offre aux entreprises un point central de collaboration à partir duquel les équipes en charge du développement et des opérations créeront, exécuteront et assureront la montée en capacité d’applications cloud natives.

MKE 4 sera disponible à partir du 20 novembre avec des options de support entreprise 24h/24 et 7j/7.