Mirantis annonce la sortie de Mirantis OpenStack pour Kubernetes (MOSK) 24.2

juillet 2024 par Marc Jacob

Mirantis annonce la sortie de Mirantis OpenStack pour Kubernetes (MOSK) 24.2, une version dotée d’une fonction exclusive d’équilibrage dynamique des ressources qui automatise la répartition des charges de travail afin de régler les problèmes liés aux hotspots et aux « Noisy Neighbors ».

MOSK redistribue désormais automatiquement les charges de travail au sein d’un cluster et contribue ainsi à équilibrer la consommation des ressources afin d’éviter une surcharge de l’hyperviseur et une dégradation des performances des charges de travail dans le cloud. Mise au point par Mirantis pour contribuer à Openstack en amont, cette nouvelle fonction appelée Distributed Resource Balancer, est comparable à la fonction VMWare DRS (Distributed Resource Scheduler). Mirantis est la première société à mettre en œuvre cet outil pour Openstack sans créer de dépendances complexes à l’égard d’autres services.

MOSK 24.2 s’appuie sur OpenStack 2024.1/Caracal et sur la technologie de pointe Ceph Reef, une solution logicielle de stockage distribué open source. La nouvelle version prévoit également la prise en charge de la très prisée mise en réseau définie par logiciel (SDN), Open Virtual Network (OVN), pour la fourniture de services réseau aux machines virtuelles.

MOSK offre une infrastructure cloud sur site aux applications cloud natives et traditionnelles, gage de fiabilité et d’une maîtrise complète des données applicatives. MOSK simplifie l’expérience de l’opérateur grâce à la gestion complète et automatisée de l’infrastructure sous-jacente, de l’allocation du matériel à la configuration des logiciels en passant par les services centralisés de journalisation, de surveillance et d’alerte.

La configuration de base de MOSK peut être aisément étendue afin de gérer plusieurs clouds à partir d’un écran unique, ainsi que des configurations cloud hybrides exploitant le cloud public ou des ressources hébergées dans le cloud « bare metal ». Dans sa configuration de base, MOSK est disponible dans une gamme de forfaits simples, offrant une assistance 24h/24 et 7j/7 ou entièrement gérée, des options intégrées, des services de migration et de modernisation des applications VMware ainsi qu’ une formation Mirantis.