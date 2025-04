Minttt : une solution conçue pour reprendre la main sur ses données personnelles

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’autonomie numérique s’accompagne aujourd’hui d’un nouveau besoin : reprendre le contrôle de leurs données personnelles. Les citoyens sont de plus en plus sensibilisés à la façon dont leurs informations sont collectées, partagées, et exploitées. À titre d’exemple, 90% des Français considèrent leurs données bancaires comme particulièrement sensibles.

Il ne s’agit plus d’un problème technique. C’est un enjeu de confiance, de transparence, de souveraineté individuelle. Les Français ne souhaitent plus seulement utiliser des services numériques. Ils veulent en comprendre les règles, choisir ce qu’ils partagent, décider par eux-mêmes.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit Minttt : une solution conçue pour répondre à un besoin collectif, dans une logique d’intérêt général. Cette plateforme innovante spécialisée en vente et location de données privées, actuellement en cours de conception, redonne le pouvoir aux citoyens.

Sa force ? Permettre à ses utilisateurs de contrôler totalement leurs données personnelles, leur traçabilité, et la monétisation lucrative qui en découle.

La philosophie Minttt

Minttt est inspiré du verbe anglais “to mint”, qui signifie “frapper la monnaie”. Ce nom reflète notre volonté de permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données personnelles, en leur donnant la capacité de les gérer comme une véritable monnaie — car les données représentent, ou représenteront, la monnaie de demain.

Par ailleurs, “mint” signifie également “menthe” en anglais, évoquant la fraîcheur et la nouveauté de notre concept.

Enfin, les trois “t” à la fin incarnent notre vision à travers trois piliers essentiels : Trade, Trust et Tech, faisant de Minttt une plateforme technologique de confiance dédiée au commerce des données personnelles.

Un nouveau service qui réinvente la gestion des données en ligne

Savez-vous que le marché mondial de la data est évalué à plus de 200 milliards d’euros en 2025 ? En pleine croissance, il compte actuellement plus de 4 000 courtiers en données (data brokers) qui opèrent dans une totale opacité.

Cette situation pose des problèmes sociétaux majeurs :

Manque de transparence : Les particuliers ignorent souvent quelles données sont collectées sur internet et comment elles sont utilisées.

Absence de contrôle : Les individus n’ont pas leur mot à dire sur la commercialisation de leurs informations, une fois qu’elles ne sont plus en leur possession.

Aucune compensation : Les véritables créateurs de valeur - les individus - ne reçoivent aucune rémunération.

Problèmes de conformité : De nombreuses pratiques actuelles soulèvent des questions éthiques et légales.

Image de marque dégradée : Les sources de données étant parfois obscures, les entreprises risquent de plus en plus gros pour leur réputation, en achetant des données auprès d’intermédiaires.

Minttt apparait donc comme une alternative saine et fiable, aux antipodes des modèles économiques traditionnels où les données sont collectées plus ou moins légalement et commercialisées à l’insu des utilisateurs.

Un écosystème équitable qui développe un véritable "court-circuit"

Minttt est une place de marché "disruptive" qui assainit l’achat-vente de données en proposant une approche éthique bénéfique à chaque partie prenante.

Pour les citoyens : un modèle de marché "inversé" totalement transparent

Sur Minttt, l’utilisateur devient un vendeur actif, il ne subit plus passivement la collecte et l’utilisation de ses données. Avec, en prime, une visibilité à 360° sur l’exploitation de ses informations, leur valorisation et les campagnes d’acquisition auxquelles il est rattaché.

Quelques clics suffisent pour :

• Connaître la valeur de ses données ;

• Sélectionner minutieusement les données qu’il souhaite mettre sur le marché ;

• Choisir les entreprises autorisées à acquérir ou louer ses données privées ;

• Fixer lui-même le prix de ses données personnelles ;

• Recevoir une rémunération directe pour l’utilisation qui est faite de ses informations personnelles.

Pour les entreprises et les marques : un outil marketing puissant, éthique et 100% conforme

Très innovante, la marketplace Minttt dispose notamment d’un système d’enchère inédit.

Concrètement, les marques enchérissent pour obtenir les données les plus pertinentes, avec une option pour obtenir l’exclusivité des données sur une période donnée. Elles peuvent ainsi se démarquer de la concurrence et éviter la sur-sollicitation des individus, garantissant ainsi l’efficacité de leurs campagnes commerciales.

La plateforme offre ainsi :

Des données de clients potentiels conformes au RGPD.

L’architecture a été nativement conçue pour amplifier les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, particulièrement importantes avec les nouvelles réglementations de 2025. Cette approche permet de mettre en place une communication éthique qui améliore la fidélisation des clients, tout en éliminant les risques juridiques.

Des profils de prospects précis et responsables, pour une prospection plus efficace, éthique et écologique, loin du mass-mailing énergivore.

Ce ciblage génère des taux de conversion largement supérieurs, tout en réduisant les coûts et le temps d’acquisition des clients. Minttt permet en effet de diffuser des publicités pertinentes et personnalisées, des offres promotionnelles exclusives et privées, en ayant la certitude d’un consentement dès l’origine.