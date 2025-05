Minimiser la complexité : comment l’automatisation augmentée par l’IA favorise la productivité et la conformité réglementaire

mai 2025 par Matt Roberts, Ansible Platform Lead, EMEA, Red Hat

Les pressions économiques et les tensions géopolitiques actuelles forcent les entreprises européennes à considérer de nouvelles technologies et à innover plus rapidement que jamais. Néanmoins, celles-ci doivent dans le même temps équilibrer leurs dépenses, renforcer leur niveau de sécurité et se concentrer sur les défis liés à la réglementation. Dans cette conjoncture, il est crucial de faire preuve d’efficacité. L’automatisation des systèmes informatiques peut justement contribuer à refaçonner la façon dont les entreprises opèrent dans un contexte difficile.

Afin de garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, les entreprises doivent faire évoluer leur infrastructure informatique afin d’intégrer une approche automatisée à l’échelle de l’organisation. Cette transition nécessite de passer des silos d’automatisation informatique reposant sur l’exploitation de différents outils à une approche nouvelle et uniforme qui tire parti des investissements antérieurs tout en réagissant aux événements rapidement et de bout en bout. Cela permet aux entreprises d’éliminer certaines barrières à la collaboration pour permettre aux employés issus de différents départements de travailler de manière cohérente sur un ensemble d’outils, de fournisseurs et de clouds variés. Une stratégie holistique permet à l’entreprise de partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés de l’expérience, tout en mettant en œuvre des orientations et des modèles standardisés qui contribuent à éviter de dédoubler le travail.

Une automatisation augmentée par l’IA

L’IA joue un rôle essentiel dans l’amélioration des capacités d’automatisation. En intégrant l’IA au sein des systèmes d’automatisation, les entreprises peuvent passer de processus statiques et basés sur des règles à des workflows dynamiques et intelligents. L’automatisation augmentée par l’IA permet de prédire les défaillances des systèmes, de redistribuer les ressources en temps réel, voire de générer du code spécifique à un système. Ainsi, les opérations augmentées par l’IA peuvent prendre en charge des événements pour lesquels il n’existe ni solution toute faite ni document de référence, contribuant ainsi à réduire la charge de travail manuelle et accélérer la mise sur le marché de nouvelles solutions.

L’automatisation augmentée par l’IA aide également les entreprises à faire face à la pénurie de talents. À titre d’exemple, le développement de la génération de code à l’aide du langage naturel permet aux développeurs juniors d’apporter une contribution significative, tandis que les outils d’IA simplifient des tâches complexes et jouent un rôle de multiplicateur de force de travail, en permettant aux équipes de se concentrer sur les projets stratégiques tandis que les tâches de routine sont gérées de manière autonome. À mesure que les modèles se perfectionnent et que les options de déploiement gagnent en flexibilité, l’exploitation de l’IA pour le codage et la production de scripts d’automatisation devient de plus en plus répandue. Les modèles combinent de vastes ensembles de données avec une connaissance approfondie des environnements clients, rendant la génération automatique de code plus adaptée pour chaque utilisateur individuel, permettant ainsi aux développeurs d’économiser du temps et des efforts inutiles. Les entreprises disposant de ces capacités pourront renforcer la productivité de leurs collaborateurs et accompagner les nouveaux membres de leur équipe à mesure que ceux-ci acquièrent de nouvelles compétences.

Règlement DORA : l’automatisation informatique contribue à renforcer la résilience opérationnelle

À mesure que l’IA et l’automatisation se développent, le paysage réglementaire ne cesse d’évoluer. Entre autres cadres réglementaires, la mise en œuvre du règlement DORA, qui s’inscrit parmi les principaux outils législatifs de l’Union européenne (UE), repense la façon dont les entreprises gèrent leurs environnements informatiques en 2025 et au-delà. Avec la résilience numérique en tête de leurs préoccupations, en raison du contexte d’instabilité à l’échelle mondiale, les équipes en charge de l’infrastructure auront un rôle crucial à jouer dans la définition de la capacité des entreprises à réagir face à des événements externes.

Le règlement DORA vise à garantir la capacité du système financier de l’UE à résister à une interruption importante des opérations et à renforcer la cybersécurité des institutions financières des États-membres, notamment les banques, les assureurs et les fonds d’investissement. Les acteurs des services financiers continuent d’étendre leurs opérations aux plateformes numériques en raison de la demande croissante et de l’évolution des conditions sur le marché. L’adoption de l’IA a accéléré ce processus de manière significative. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à héberger leurs opérations critiques et des données réglementées sur des plateformes de fournisseurs tiers, ce qui entraîne une dépendance envers quelques fournisseurs triés sur le volet, tout en amplifiant les risques sur l’ensemble de la chaîne de valeur des services financiers.

La résilience opérationnelle va bien au-delà de la simple capacité à faire face à un incident. Afin de devenir véritablement résiliente, une entreprise doit être suffisamment flexible pour intégrer les changements sous forme de processus au sein de ses opérations quotidiennes, plutôt que de se contenter de réagir aux événements lorsqu’ils surviennent. Cela implique de mettre en place des structures et des processus opérationnels qui reposent sur une infrastructure informatique ouverte, agile et capable de s’adapter au changement.

L’automatisation informatique peut aider les institutions à se conformer aux objectifs du règlement DORA en facilitant le déploiement rapide de l’infrastructure et des applications en réponse à des incidents externes. Les méthodes de basculement et de transfert manuelles peuvent entraîner des retards, des erreurs, des pertes d’affaires et des problèmes de conformité réglementaire. L’automatisation permet de réaliser certaines tâches élémentaires et de mettre en œuvre des scénarios complexes en minimisant l’intervention humaine afin de permettre aux équipes informatiques de se concentrer sur l’optimisation du déploiement et de la migration en cas d’incident imprévu. De plus, l’automatisation informatique aide à maîtriser les dérives liées à la configuration et à garantir la conformité avec les obligations de l’entreprise en matière de cybersécurité et de réglementation. L’ajout d’une plateforme d’automatisation informatique flexible permet aux entreprises d’étendre l’automatisation à l’ensemble de leur infrastructure, tout en gagnant en rapidité, en efficacité et en cohérence.

Trouver le juste équilibre entre innovation et conformité réglementaire

L’automatisation et l’IA jouent un rôle fondamental pour transformer la manière dont les entreprises opèrent pour gagner en productivité et développer leurs activités. Dans le même temps, les réglementations européennes forcent les entreprises à repenser leur résilience opérationnelle et leur cybersécurité. Adopter une mentalité qui fait de l’automatisation une priorité peut aider à surmonter efficacement ces deux défis. En effet, l’automatisation augmentée par l’IA donne aux équipes les moyens d’innover plus rapidement et de gérer des workloads de plus en plus conséquents, tout en s’assurant de la conformité avec les normes réglementaires. Combinées, ces approches ouvrent un nouveau champ des possibles aux entreprises qui souhaitent prospérer au sein d’un paysage de plus en plus complexe et compétitif.