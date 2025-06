MIEL propose la plateforme de sécurité offensive de Horizon3.ai.

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

MIEL et Horizon3.ai, éditeur logiciel de pentesting de cybersécurité, annonce leur partenariat pour la promotion et la distribution de la plateforme NodeZero® sur le marché français. Ce partenariat vise à renforcer les capacités de cybersécurité des partenaires revendeurs, des Managed Service Providers (MSP) et des équipes IT en leur offrant des solutions de pointe en matière de tests d’intrusion autonomes.

Grâce à ce partenariat, MIEL intégrera à son portefeuille de solutions, la plateforme de sécurité offensive NodeZero d’Horizon3.ai. Cette dernière permet aux organisations de tester en continu leurs environnements IT pour identifier et corriger les faiblesses avant qu’elles ne soient exploitées par des acteurs malveillants. C’est un domaine que le distributeur connait bien et qu’elle travaille avec ses partenaires intégrateurs et MSP depuis plusieurs années déjà. De l’avis de son équipe technique, la plateforme de Horizon3.ai convient parfaitement aux attentes actuelles du marché en matière de validation de la cybersécurité et de conformité.

Les partenaires revendeurs et MSP bénéficieront ainsi du support promotionnel, commercial et technique de MIEL pour déployer et gérer NodeZero, leur permettant de proposer des services de pentesting avancés, en continu, à leurs clients. Les équipes IT pourront quant à elles tirer parti de NodeZero pour améliorer leur posture de sécurité et de conformité. La plateforme repère pour eux les vulnérabilités exploitables et les faiblesses dans la défense, suit tous les chemins comme le ferait un attaquant et donne tous les moyens pour réparer, corriger, remédier, en automatique ou en manuel.

A partir de la plateforme NodeZero, l’on peut planifier et exécuter autant de tests de pénétration que l’on souhaite, quelle que soit la taille des réseaux, et exécuter plusieurs opérations en même temps. Prête à démarrer en quelques minutes, la solution permet de mener des pentests internes, externes, cloud, Kubernetes. Elle suit les chemins d’attaque trouvés, apporte aux équipes IT toute la visibilité sur les modifications nécessaires dans la posture de sécurité et remédie rapidement aux problèmes.