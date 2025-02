Microsoft dévoile Majorana 1

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Microsoft a créé des topoconducteurs (supraconducteurs topologiques), une catégorie spéciale de matériaux capable d’atteindre un nouvel état de la matière - non pas un solide, un liquide ou un gaz, mais un état topologique. C’est ce nouvel état de la matière qui rend possible ce qui suit :

o Puce quantique : Microsoft crée des systèmes quantiques qui peuvent atteindre 1 million de qubits sur une seule et même puce tenant dans la paume de la main. Il s’agit d’une nouvelle conception de l’architecture des qubits.

o Noyau topologique : Sur la base de ce nouvel état de la matière, Microsoft a créé 8 qubits topologiques, qui sont plus petits, plus rapides et plus stables et peuvent tenir dans 1/100e de millimètre. Ces qubits sont fiables de par leur conception, avec une résistance aux erreurs matérielle intégrée, et sont contrôlés numériquement.

Cette annonce est également l’occasion de mettre en avant la reconnaissance académique et politique du travail de Microsoft. Nature a publié un article révisé par des pairs qui valide le pari de Microsoft de baser son approche sur des qubits topoconducteurs. En outre, l’agence américaine DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a choisi l’approche topoconductrice de Microsoft pour ouvrir la voie à l’informatique quantique résistante aux pannes à l’échelle nationale.