Microsoft annonce la disponibilité mondiale de Microsoft Copilot for Security

mars 2024 par Marc Jacob

Microsoft for Security est la première solution d’IA générative dédiée à la cybersécurité, dont l’enjeu est d’aider les professionnels de la sécurité et du numérique à détecter ce que d’autres ne voient pas, à agir plus rapidement et à renforcer l’expertise de leurs équipes. Copilot for Security s’appuie sur plus de 78 mille milliards de signaux de sécurité traités quotidiennement par Microsoft, couplés à des grands modèles de langage (LLM) pour fournir des informations personnalisées et guider les professionnels de la cybersécurité à chaque étape.

Microsoft a mené une étude auprès des professionnels de la sécurité sur leur utilisation de Copilot for Security. Cette étude démontre qu’ils sont plus rapides et plus précis lorsqu’ils utilisent Copilot et qu’ils souhaitent très largement continuer à l’utiliser :

• Les analystes de sécurité expérimentés sont 22% plus rapides avec Copilot ;

• Ils sont 7% plus précis dans toutes leurs tâches lorsqu’ils utilisent Copilot ;

• Et surtout, 97% d’entre eux déclarent vouloir utiliser Copilot à nouveau, la prochaine fois qu’ils effectueront la même tâche.

Microsoft Copilot for Security vient renforcer l’ensemble du portefeuille Microsoft Security, qui intègre plus de 50 catégories au sein de six familles de produits pour former une solution de sécurité de bout en bout. Copilot for Security permet de protéger son environnement sous tous les angles, à travers la sécurité, la conformité, l’identité, la gestion des appareils et la confidentialité – et répond à l’enjeu de disposer d’une solution unifiée qui élimine les lacunes de protection créées par des outils cloisonnés.