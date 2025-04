Métier de la veille stratégique : le regard neuf d’une communicante en alternance

avril 2025 par Eva Baptista Costeira étudiante en Master 1 stratégie et marketing à l’ESGCI (Ecole de Commerce International et Marketing, Paris) et en alternance chez KB Crawl

Ils étaient 265 000 étudiants en contrat d’apprentissage en 2014 à l’échelle nationale : ils sont aujourd’hui un peu plus d’un million. Peu à peu et à bas bruit, l’alternance s’impose progressivement comme un format privilégié pour entrer de plain-pied dans le monde professionnel. C’est le choix qu’a fait Eva Baptista Costeira, 23 ans, aujourd’hui étudiante en Master 1 stratégie et marketing à l’ESGCI (Ecole de Commerce International et Marketing, Paris). Depuis la rentrée dernière, la jeune professionnelle partage sa semaine entre les bancs de l’école et les locaux de KB Crawl, entreprise spécialisée dans la veille stratégique. « Ce que j’aime dans l’alternance, c’est qu’on n’est pas dans la théorie pure. On apprend à s’adapter, à gérer des missions réelles avec des enjeux opérationnels très concrets », témoigne-t-elle. Un format qui lui a permis de découvrir un secteur dont elle ignorait tout… et de s’y projeter.

De Bordeaux à Paris : trajectoire d’une communicante en construction

Après un bac ES et avoir un temps hésité entre une carrière en expertise comptable, Eva s’est tout d’abord orientée vers une licence LEA, à Bordeaux. Elle y a affiné ses compétences linguistiques en anglais et en espagnol, tout en découvrant des disciplines aussi diverses que le droit, l’économie ou la géopolitique. À l’issue de cette formation, elle fait le choix d’une année de césure : « Je n’avais pas encore trouvé ma voie. J’ai alors travaillé, réfléchi, exploré... C’est à ce moment-là que j’ai pris l’option de me tourner vers le marketing et la communication. »

Admise à l’ESGCI, elle trouve finalement une alternance chez KB Crawl. « Je ne connaissais pas du tout le secteur de la veille stratégique. Pour moi, faire de la veille, c’était juste lire des articles. Je ne savais pas qu’il y avait des outils techniques poussés pour automatiser la collecte et l’analyse de l’information. Ça a été une vraie découverte ! »

Entre posts LinkedIn et newsletters : un quotidien riche et varié

Depuis plusieurs mois, Eva occupe le poste de chargée de communication et marketing au sein de la société éditrice de solutions de veille. Elle couvre une multitude de missions : gestion des réseaux sociaux (notamment LinkedIn, canal le plus performant selon elle), rédaction d’articles de blog, création de visuels, conception de newsletters mensuelles, organisation d’événements… « Au début, j’étais un peu stressée par cette multitude de tâches, je me demandais si j’allais réussir à tout faire dans les temps. J’ai appris à planifier, à m’organiser. Aujourd’hui, je crois pouvoir dire que j’ai pris mes marques, bien aidée par mes référents chez KB Crawl. »

Parmi ses réalisations récentes : l’élaboration d’un nouveau plan de communication, avec une version revisitée des visuels LinkedIn. Elle a aussi participé à des événements comme le salon Documation, salon du management de l’information et du processus documentaire , où elle a conçu les supports visuels sur Adobe, avec l’aide de tutoriels. « C’était technique, un vrai challenge, mais ça m’a permis d’apprendre énormément. »

Eva contribue également à la communication interne, en prenant en charge le design d’une nouvelle charte graphique pour la Release Note, le document qui présente les nouveautés de l’outil développé par KB Crawl aux clients. Elle est encore impliquée dans les webinaires à venir. « Ma mission m’a amené à analyser finement ce que faisaient nos concurrents, notamment sur les réseaux sociaux. Ça m’a permis de repérer des tendances et de prendre certaines initiatives. »

Un regard neuf sur la veille… et sur elle-même

Plongée dans un secteur très technique, Eva a découvert ces derniers mois les coulisses d’un métier qu’elle ne soupçonnait pas. « J’ai suivi une formation sur l’outil de veille, mais je dois encore pratiquer pour bien l’appréhender. Ce que je comprends maintenant, c’est que l’outil est au cœur de tout. Il structure la manière dont on collecte, analyse et partage l’information : il est très performant. »

En partageant son bureau avec les consultants de KB Crawl, la jeune professionnelle perçoit l’importance stratégique de leur travail. « Ils parlent sourcing, plateformes, appels clients… C’est passionnant de voir à quel point l’information peut devenir un levier de décision. » L’intelligence artificielle fait aussi partie de son quotidien. Elle l’utilise pour stimuler ses idées, identifier les dates clés du mois pour les newsletters, ou encore affiner certaines formulations. Un assistant utile qui, s’il ne remplace pas la créativité humaine, fait tout de même gagner du temps…

Et après ? Sur ce point, Eva reste encore indécise. « Je me sens bien dans la communication, mais j’avoue que le marketing m’attire aussi. Peut-être que je me spécialiserai en M2. » Elle évoque aussi l’idée d’un PVT (Programme Vacances Travail) en Australie, pays qu’elle connaît déjà pour y avoir étudié pendant six mois. « Si je trouve un CDI tout de suite en France, ça va être compliqué de partir à l’étranger. Alors peut-être opterai-je pour l’Australie, afin de faire un nouveau point sur la suite de ma carrière, et revenir de plus belle ! »