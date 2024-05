Meta choisit Workvivo by Zoom

mai 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce que Workvivo by Zoom a été nommé le seul partenaire de migration privilégié de Meta pour ses clients, dans le cadre du retrait de Workplace from Meta, sa plateforme d’engagement des employés.

Workplace from Meta et Workvivo prévoient de fournir des outils de migration pour les clients qui migrent vers Workvivo. Workvivo offrira des services de mise en œuvre supplémentaires sans frais supplémentaires pour soutenir la transition des clients.

Workvivo by Zoom est la plateforme d’expérience employé qui simplifie la communication et favorise l’engagement en permettant aux employés d’être entendus et en aidant chacun à se sentir inclus, quel que soit l’endroit où il travaille. Acquise par Zoom en 2023, Workvivo étend la plateforme Zoom Workplace pour offrir à ses clients de nouvelles façons de garder les employés informés, engagés et connectés. Workvivo travaille avec certaines des marques les plus connues au monde pour les aider à stimuler l’engagement de leurs employés et à donner vie à leur culture de manière numérique, notamment Dollar General, le groupe Virgin, Bupa, Ryanair, Lululemon et Amazon.

"Nous savons que la nouvelle peut perturber les clients de Workplace from Meta, mais nous sommes ravis de pouvoir les soutenir et les aider. Meta a eu un impact énorme sur ce marché, et nous pensons que Workvivo est le choix naturel des clients de Workplace from Meta pour la transition de leur plateforme d’expérience employé", a déclaré John Goulding, CEO et fondateur de Workvivo. "Notre priorité absolue est de soutenir les clients pendant cette transition, et notre équipe s’efforce de rendre ce processus aussi simple que possible. Nos clients sont au centre de nos préoccupations, et il en sera de même pour les clients de Workplace from Meta. Nous sommes ravis de les accueillir dans notre communauté de clients et de leur faire découvrir les possibilités considérables que leur offre Workvivo."

"Depuis que Workvivo a rejoint la famille Zoom, nous avons constaté à quel point cette plateforme est puissante pour favoriser l’engagement des collaborateurs et donner vie à la culture d’entreprise - surtout pour les employés de terrain qui n’ont peut-être pas de bureau ou même d’adresse email,” déclare Eric S. Yuan, CEO et fondateur de Zoom. “Workvivo a connu une croissance considérable, car les organisations du monde entier accordent de plus en plus d’importance à l’expérience employé. Nous sommes ravis de soutenir les clients de Workplace from Meta et de les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’engagement des employés.”