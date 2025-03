Messieurs, Mesdames, les RSSI : ne perdez plus de temps à vous occuper des campagnes de phishing en fonction de vos salariés

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

GS Mag : Hervé Liotaud, bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire comment votre parcours professionnel vous a amené à votre rôle actuel ?

Hervé Liotaud : j’évolue dans le monde de la sécurité depuis près de 25 ans, auprès de différents éditeurs américains tels McAfee, LogLogic, FireEye, Cisco , SailPoint et Illumio. J’ai encadré des équipes commerciales et augmenté significativement les revenus et les effectifs de ces éditeurs.

Depuis Janvier 2025, j’ai choisi de prendre un virage dans mon parcours en rejoignant un éditeur européen, très largement leader dans son marché (Security Awareness) en Italie pour prendre en charge son développement à l’International. En tant qu’éditeur latin, il est judicieux de se concentrer sur les pays francophones et hispaniques dans un premier temps.

Ce challenge est passionnant car un peu entrepreneurial avec la constitution d’équipes opérationnelles dans plusieurs pays, et en chapeautant tous les différents départements tels le Commercial, l’Avant-Vente, le Channel, la Communication, le Customer Care etc...

GS Mag : Quel est le contexte et quels sont les enjeux de votre nomination chez Cyber Guru ?

Hervé Liotaud : Ce marché de la sensibilisation touche toutes les organisations car les attaques aboutissent à la suite d’erreurs humaines dans la plupart des cas.

Cyber Guru est largement en première position en part de marché en Italie avec plus de 800 clients, 110 employés et 1 Million d’utilisateurs et le challenge est de le devenir en France et en Espagne ces prochaines années.

GS Mag : Quels sont les éléments qui font que Cyber Guru est unique ?

Hervé Liotaud : Cyber Guru fut créée en 2017 à la suite de la demande de 2 grands clients auprès de leur Distributeur Italien qui étaient insatisfaits des solutions existantes à l’époque. Les solutions Cyber Guru ont été créées en fonction de la complexité du cerveau humain (reptilien, limbique et cortex) et sont commercialisées depuis plus de 5 ans. Nous pouvons évoquer une solution de Sensibilisation de « New Generation » avec une automatisation sensiblement améliorée, un engagement des utilisateurs bien plus élevé et un Machine Learning adapté. Ainsi les cours de Sensibilisation, les vidéos et les campagnes de phishing sont optimisées, automatiques et adaptées.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI, CISO, Manager de la Cybersécurité, à nos lectrices et lecteurs ?

Hervé Liotaud : Messieurs, Mesdames, les RSSI : ne perdez plus de temps à vous occuper des campagnes de phishing en fonction de vos salariés, d’établir des rapports chronophages pour votre direction, de ne pas être certain d’obtenir un engagement de vos salariés suffisamment élevé….bref faites confiance à l’outil qui va gérer pour vous cette automatisation, cet engagement et apporter des résultats concrets (nous sommes fiers de constater que l’utilisation de la plateforme est sensiblement plus élevée durant les weekends et jours fériés : les salariés sont motivés pour transmettre les conseils à leur famille…ceci prouve l’efficacité de notre solution, et nous en sommes fiers !)