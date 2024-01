Meogroup entame une nouvelle phase de croissance avec l’entrée à son capital d’Andera Partners

janvier 2024 par Marc Jacob

Andera Partners devient l’actionnaire minoritaire de référence de Meogroup. Andera Partners réalise cette opération aux côtés de Richard Caron, Président et fondateur du groupe, qui conserve la majorité du capital, de Thibaud Cavelier de Cuverville, Directeur Général, et de leur équipe de management.

Fondé en 2005 par Richard Caron, Meogroup est spécialisé dans l’accompagnement de ses clients sur tous leurs enjeux de performance. Présent en France, en Europe (Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Luxembourg) et à l’international (Canada, Brésil, Maroc), le groupe emploie plus de 850 collaborateurs et réalise près de 100 M€ de chiffre d’affaires.

L’offre d’accompagnement de Meogroup était historiquement positionnée sur le conseil opérationnel en achats et en management de projets via sa marque Meotec. Fort d’une croissance ininterrompue depuis sa création, ses expertises se sont élargies aux métiers de la supply chain, du conseil en stratégie en achats indirects, du contrôle de gestion, du redesign-to-cost, une offre digitale, du recrutement, du management de transition et de la formation.

Le management de Meogroup vise une croissance soutenue sur les années à venir, à travers l’expansion de ses offres de services et de son maillage géographique ainsi que la poursuite de sa stratégie de croissance externe ciblée. Celle-ci a déjà permis de réaliser cinq opérations ces trois dernières années : Cristal Décisions et Masaï en 2021, EIPM, SolvH.A et Cost House en 2023.

Un pool de financement senior, mené par le LCL et Crédit Agricole Ile-de-France en tant qu’arrangeurs, vient compléter le financement de la transaction et met à disposition du groupe une ligne complémentaire de financement de croissance externe.