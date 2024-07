Menaces DDoS : Cloudflare dresse le bilan du 2e trimestre 2024

juillet 2024 par Cloudflare

Cloudflare vient de publier son rapport sur les menaces DDoS pour le deuxième trimestre 2024. Celui-ci montre une augmentation significative des attaques DDoS et revient sur leurs répartition géographique et par secteur d’activité.

En voici les principaux enseignements

• Une augmentation drastique des attaques DDoS : Cloudflare a enregistré une augmentation de 20 % des attaques DDoS par rapport à la même période l’an dernier. Les systèmes de Cloudflare ont détecté et atténué automatiquement 4 millions d’attaques DDoS, soit environ 1 831 attaques DDoS par heure.

• Des attaques corrélées aux événements d’ampleur internationale : Avec le procès de Julian Assange sur son sol, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord est devenu la région la plus attaquée avec plus de 78 % du trafic entrant détecté comme attaque DDoS http et atténué par Cloudflare. Cloudflare a aussi enregistré une augmentation de 200 % du trafic d’attaques DDoS au niveau du réseau dans les datacenters d’Asunción, capitale du Paraguay, alors que s’y tenait la 54e Assemblée générale de l’Organisation des États américains.

• Les TIC toujours prises pour cibles : Les technologies de l’information et les services de communication sont désormais les plus ciblées par les attaques DDoS alors qu’elles étaient en seconde position au premier trimestre. Le secteur de l’alimentation puis celui des biens de consommation complètent le podium.