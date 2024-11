Memority et Stellantis remportent le Prix de la co-construction lors de la Cybernight 2024 !

novembre 2024 par Marc Jacob

Pour sa 4ème édition, la Nuit de la Cybersécurité (Cybernight), organisée par Republik IT, a réuni plus de 1000 professionnels dans le cadre merveilleux du Théâtre Mogador pour récompenser des projets exemplaires dans cinq catégories.

Stellantis et Memority ont ainsi remporté la médaille d’Or de la catégorie Co-Construction et se sont doublement illustrés avec le Prix du Public (plus de 4000 votants cette année).

Partenariat Memority-Stellantis : quand une entreprise de technologie et son client s’impliquent ensemble dans le développement de leur plateforme

Stellantis a réussi à répondre à ses enjeux de gestion des identités et des accès (IAM) en co-créant une solution couvrant nativement ses besoins fonctionnels par simple paramétrage. Le constructeur mondial s’est associé à la société française Memority pour bâtir une plateforme lui permettant de gérer les identités de ses 500 000 collaborateurs et prestataires.

Ce partenariat a permis à Memority d’enrichir son IDaaS en s’appuyant sur les nombreux cas d’usage d’une entreprise mondiale, que Memority propose désormais à l’ensemble de ses clients et prospects.

« Ce partenariat nous a permis de trouver la solution qui puisse répondre à nos cas d’usage métier et de prendre en compte les multiples typologies d’identités pour un déploiement à l’échelle avec un fort niveau de performance. » déclare Sophie Gvozdenovic, Head of IAM Product & Service Line chez Stellantis.

Une approche sur-mesure et agile récompensée par la profession

« L’important aux yeux du Jury d’exception de la Cybernight était que cette co-construction s’inscrive dans la durée, présente des bénéfices réciproques et qu’il propose un modèle réplicable auprès d’autres clients. Mission réussie : grâce à ce partenariat, l’Identity Factory Memority est une solution éprouvée et répondant à l’ensemble des besoins de ses clients » commente Francis Grégoire, Deputy CEO Memority. Avec une plateforme hautement configurable et personnalisable, Memority s’adresse ainsi autant à une entreprise de taille intermédiaire qu’à un grand groupe, et s’adapte à toutes les spécificités exprimées par nos clients ». Des entreprises des secteurs de l’énergie, des communications, de la banque et des services publics notamment utilisent aujourd’hui la plateforme SaaS IAM de Memority.

La gestion des identités numériques est devenue au fil des ans un enjeu crucial pour les entreprises. Qu’il s’agisse d’apporter des solutions à leurs employés, à leurs clients ou encore de lutter contre les cyberattaques, elles doivent implémenter de nombreuses fonctionnalités pour contrôler les accès de leurs employés, de leurs partenaires, de leurs clients, des clients de leurs clients et même des objets connectés. Pour faciliter cette gestion, la société française Memority a développé une nouvelle approche avec son Identity Factory. « L’Identity Factory en mode IDaaS (IDentity as a Service) évite aux clients de devoir déployer de multiples solutions dédiées à un seul usage ou encore à une seule population. Une seule solution suffit pour l’ensemble des publics/objets connectés avec qui l’organisation interagit. », ajoute-t-il.

« Un grand merci à celles et ceux qui ont cru en ce projet depuis le début et qui l’ont soutenu, tant sur le plan stratégique que dans son déploiement. Votre confiance a été une source de motivation inestimable. » conclut Francis Grégoire.