Memority

novembre 2024 par Marc Jacob

Contact : Flora NICOLAS

Année de création : 2023

Activités : Solution IAM de gestion des accès et des identités (IDaaS / Identity Factory)

Description du produit ou solution phare pour 2024/2025 :

Memority est un éditeur qui commercialise une plateforme SaaS unique. Elle permet de fluidifier les parcours des utilisateurs et de protéger les services en gérant les accès et les identités numériques des employés, partenaires, clients et objets connectés. Notre approche « Identity Factory 360° » offre un point d’entrée unique pour unifier la gestion des accès et des identités : IDaaS, IGA, CIAM, SSO, fédération et MFA. Memority répond à trois enjeux stratégiques majeurs au cœur de la transformation digitale des entreprises et des organisations : la performance métier, l’expérience utilisateur et la sécurité. Notre ambition est de devenir le leader européen de l’IDaaS.

Adresse du site Internet : www.memority.eu

Services proposés sur ce site : Présentation de la société, des offres et prise de contact

Quelques observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

La plateforme Memority, jusqu’alors sur AWS, est désormais également déployée sur S3NS, joint-venture entre Google et Thales, qui a pour objectif de devenir un des cloud de confiance en 2025.

Memority a par ailleurs été retenu dans le cadre du dispositif France 2030 : nous avons l’ambition d’obtenir la qualification SecNumCloud niveau SaaS en 2026.

L’un de nos chantiers majeurs est aussi l’intégration de l’IA au sein de la plateforme Memority.