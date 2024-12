Megs Suratkal prend le poste de Chief Experience Officer de TEHTRIS

décembre 2024 par Marc Jacob

Face à l’augmentation et à la complexité des cybermenaces, les entreprises doivent aller au-delà de la sophistication technique pour renforcer leur sécurité. Les solutions de cybersécurité doivent être intuitives, encourager les bonnes pratiques et alléger la charge des équipes SOC et IT. Conscient de ces enjeux, TEHTRIS place l’expérience utilisateur et le design au cœur de sa stratégie.

Megs Suratkal est un expert de l’expérience et de la satisfaction client qui a évolué au sein d’entreprises technologiques de renom telles que Red Hat, Acronis ou encore Hewlett-Packard Enterprise (HPE). Avant de rejoindre TEHTRIS, il était Vice-Président de l’Expérience et de la Réussite Client chez HPE. Il était responsable d’un portefeuille client de plusieurs milliards de dollars et a piloté la transformation de l’entreprise vers le cloud. Son expérience internationale couvre divers marchés et organisations, des start-ups aux grands groupes.

Dans ses fonctions, Megs Suratkal dirigera le développement et la mise en œuvre d’une stratégie d’expérience client globale chez TEHTRIS. Cette stratégie concernera tous les points de contact numériques, l’expérience produit et les interactions humaines. Il aura également pour mission de superviser les services TEHTRIS que sont le support, les services managés, les services professionnels, la formation et les services de données.

Pour Megs Suratkal, l’expérience client en cybersécurité ne concerne pas uniquement les interactions de support classiques mais englobe chaque point de contact avec l’entreprise. Il insiste également sur l’importance de comprendre les profils utilisateurs, de simplifier les technologies complexes et d’anticiper les besoins des clients.