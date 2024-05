MEGAPORT s’installe au cœur de Marseille, chez PHOCEA DC

mai 2024 par Marc Jacob

PHOCEA DC, nouveau datacenter souverain émergent à Marseille, et MEGAPORT, fournisseur de services de connectivité, annoncent la signature d’un partenariat stratégique. Ce dernier permettra à MEGAPORT de disposer d’un nouveau PoP au sein du datacenter marseillais et à PHOCEA DC de proposer à ses clients des services d’interconnectivité à la demande vers les cloud publics et plus largement vers tous les sites où est présent MEGAPORT, soit plus de 850 centres de données à travers 25 pays, et plus de 365 fournisseurs de services dont les principaux cloud mondiaux, incluant AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud, etc.

Situé dans le 3e arrondissement de Marseille, au plus près de la connectivité des câbles sous-marins, PHOCEA DC débutera son activité avant la fin de l’année. Acteur 100 % français, il constitue une alternative souveraine et régionale aux offres d’hébergement actuelles. Son offre s’adresse essentiellement aux acteurs locaux : collectivités, entreprises, opérateurs et services d’infogérance.

MEGAPORT quant à lui travaille en partenariat avec les plus grands fournisseurs de services mondiaux ainsi qu’avec les plus grands opérateurs de datacenters, intégrateurs systèmes et fournisseurs de services managés au monde. Ses utilisateurs profitent d’une connectivité rapide, flexible et à la demande à tous les services de son écosystème.

Ainsi, grâce à ce partenariat, les entreprises clientes de PHOCEA DC bénéficieront d’un accès à la carte à un réseau mondial leur permettant de se connecter vers n’importe quelle destination en fonction de leurs besoins, et cela sans avoir à déployer une infrastructure réseau complexe. Elles pourront ainsi rapidement et facilement créer un réseau, en optimiser la configuration et simplifier les processus.

Ces fonctionnalités avancées et à la demande seront disponibles dès l’ouverture de PHOCEA DC.