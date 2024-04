Matt Ellard est nommé Vice-Président Senior et directeur général de la région EMEA chez Okta

avril 2024 par Marc Jacob

Okta, Inc. annonce l’arrivée de Matt Ellard au poste de vice-président senior et directeur général de la région EMEA. Avec plus de 25 ans d’expérience dans la vente et le conseil en cybersécurité, Matt Ellard possède une solide connaissance précise du marché régional. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il dirigera les équipes de vente régionales chargées d’aider les clients et les partenaires à tirer parti des solutions d’identité pour une meilleure expérience utilisateur, tout en en soutenant la croissance et l’empreinte du groupe sur la région EMEA.