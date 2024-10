Mastercard permet aux commerçants de vérifier l’identité de leurs clients en ligne

octobre 2024 par Marc Jacob

Lorsque nous interagissons en ligne, on nous demande systématiquement de vérifier notre identité, que ce soit pour ouvrir un nouveau compte ou pour effectuer un achat. Dans un monde où tout est disponible en un seul clic - du jeu vidéo à la location de voiture en passant par l’accès aux services publics - la vérification d’identité devrait être tout aussi simple - et sécurisée. Il existe des critères basiques pour prouver qu’une personne est bien celle qu’elle affirme être et qu’elle remplit les conditions nécessaires - tels que l’âge ou encore la localisation géographique - pour pouvoir effectuer des achats ou accéder à certains services.

Systématiser l’identité numérique d’une personne est une étape essentielle, et qui doit se faire à grande échelle, pour assurer un monde virtuel plus sûr et accessible. Le plus étonnant dans tout ça ? La solution se trouve dans votre portefeuille.

Renforcer la sécurité avec les infrastructures existantes

Mastercard aide d’ores-et-déjà les commerçants et institutions financières à évaluer les potentiels risques à travers des critères tels que le nom et les informations de paiement, permettant ainsi de faciliter des milliards de transactions en ligne dans le monde et d’instaurer une certaine confiance dans l’économie numérique. Désormais, grâce aux nouvelles normes d’EMVCo et au service de vérification des attributs d’identité de Mastercard, les émetteurs pourront bientôt vérifier des données supplémentaires telles que l’âge, la date de naissance ou encore l’adresse du détenteur de carte.

Les solutions Mastercard permettront à la technologie adossée à la carte de paiement et à ses partenaires, de vérifier de manière sûre qu’un consommateur remplit les critères requis pour certains biens et services. Cela permet notamment d’éliminer la tâche, souvent fastidieuse, de télécharger des documents d’identité (passeport, CI) ou encore une attestation de domicile.

Une tranquillité d’esprit lors de chaque transaction et interaction

Concrètement, en quoi cela consiste-t-il ?

Imaginons que vous venez d’acheter votre première maison et que vous souhaitez commander une bouteille de champagne pour célébrer l’occasion. Vous ajoutez l’article à votre panier en ligne, et on vous demande ensuite de confirmer que vous êtes assez âgé pour effectuer cet achat. En parallèle, Mastercard permet aux commerçants de valider de manière simple et sécurisée votre âge auprès de l’émetteur de carte, sans ajouter d’obstacles à votre expérience de paiement. Votre carte suffit.

Une fois de plus, Mastercard a placé la confidentialité des utilisateurs au cœur de ses priorités. Son principe directeur de “Privacy by Design” signifie que seules les données personnelles que les consommateurs ont accepté de partager pour effectuer la vérification sont utilisées.

Pour l’instant, Mastercard se concentre sur quelques pays en Europe (France, Royaume-Uni et Allemagne), avec l’intention de s’étendre à d’autres marchés en 2025. Pour cela, Mastercard travaille étroitement avec les gouvernements et organisations qui recherchent des moyens simples et fiables pour vérifier les attributs d’identité. De plus, c’est en collaborant avec d’autres secteurs qu’il sera possible de développer une vérification de l’identité plus poussée, à grande échelle et de continuer à instaurer la confiance dans le monde numérique.