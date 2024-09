Martin Ducept, Make IT Safe : Notre objectif est que nos clients gagnent en sérénité face à la menace cyber

septembre 2024 par Marc Jacob

A l’occasion des Assises de la Cybersécurité, Make IT Safe présentera sa solution de gestion des risques et de conformité, spécifiquement adaptée pour répondre aux exigences du Digital Operational Resilience Act (DORA). Martin Ducept, Référent gouvernance et conformité DORA de Make IT Safe estime que son objectif est que nos clients gagnent en sérénité face à la menace cyber, et nous les accompagnons à chaque étape de ce processus.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Martin Ducept : Make IT Safe mettra en avant sa solution de gestion des risques et de conformité, spécifiquement adaptée pour répondre aux exigences du Digital Operational Resilience Act (DORA). Nous démontrerons comment notre solution répond efficacement aux obligations de cette réglementation européenne, qui entrera en application en janvier 2025. Nous présenterons également les dernières évolutions de l’outil en matière d’expérience utilisateur, un sujet que nous avons beaucoup priorisé ces derniers mois, avec de belles avancées.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Martin Ducept : Le thème de notre conférence s’intitule "RETEX : Industrialisation de l’évaluation et du suivi des tiers dans un contexte réglementaire évolutif". Nous partagerons le retour d’expérience de notre client Euro-Information, filiale informatique du groupe Crédit Mutuel, qui a transformé ses processus d’évaluation et de suivi des tiers grâce à Make IT Safe. Nous aborderons les défis rencontrés ainsi que les bénéfices concrets du déploiement de l’outil au sein des équipes.

GS Mag : Comment allez-vous aider les entreprises à se mettre en conformité avec NIS2 ?

Martin Ducept : Grâce à notre module Écosystème, nous centralisons toutes les informations liées à la gouvernance de l’entreprise, facilitant ainsi l’accès aux données critiques pour la conformité avec NIS2. Notre module Risques permet d’évaluer et de gérer les risques en toute transparence. Il communique avec l’intégration de la sécurité dans les projets, assurant la mise en place des mesures de sécurité dès la conception des projets. Nous proposons également un module de gestion des incidents, qui permet un enregistrement et un suivi centralisés de tous les incidents et violations, ainsi qu’un module de gestion des actifs pour garantir la continuité d’activité. De plus, notre module gestion de campagnes permet de piloter les évaluations des tiers avec des outils automatisés, pour une meilleure visibilité et un suivi simplifié. Le plan d’action centralise et coordonne toutes les activités, en impliquant l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Enfin, notre module de conformité RGPD permet au DPO une meilleure collaboration avec les RSSI, afin de progresser sur tous les différents sujets de conformité.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Martin Ducept : Pour 2024/2025, notre offre continuera de s’adapter aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion des risques et de conformité, tout en tenant compte des évolutions réglementaires. Près d’une dizaine de clients utilisent déjà Make IT Safe pour leur mise en conformité avec DORA, et nous avons pour ambition d’augmenter ce nombre de manière significative dans les mois à venir, afin de devenir la solution incontournable du marché pour la conformité DORA.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Martin Ducept : Notre stratégie globale pour 2024/2025 s’articulera autour de plusieurs axes. Nous continuerons de développer des partenariats stratégiques avec des intégrateurs et des cabinets de conseil en cybersécurité, afin d’élargir notre réseau de distribution et d’accompagner nos clients avec une offre complète. Du côté produit, nous nous concentrerons sur l’optimisation des fonctionnalités existantes et la simplification des processus de conformité et de gestion des risques. Enfin, nous prévoyons de renforcer nos équipes de développement et de support, pour accompagner la croissance et garantir un service client de qualité.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Martin Ducept : Notre message aux RSSI est simple : la complexité croissante des menaces cyber et des réglementations peut être maîtrisée grâce à une approche intégrée et collaborative de la gestion des risques et de la conformité. Chez Make IT Safe, nous offrons des outils efficaces et simples à utiliser, qui centralisent l’information et facilitent la prise de décision. Grâce à notre solution SaaS, vous gagnez en visibilité, en contrôle et en productivité, tout en assurant une conformité durable et une gestion proactive des risques. Notre objectif est que nos clients gagnent en sérénité face à la menace cyber, et nous les accompagnons à chaque étape de ce processus.