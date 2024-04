Marsh annonce la création d’Edgware Re Ltd

avril 2024 par Marc Jacob

Marsh annonce la création d’Edgware Re Ltd., une compagnie d’assurance captive de groupe spécialisée dans la cyber-assurance, pour répondre aux besoins des entreprises à la recherche de contrôle et de stabilité dans leurs programmes d’assurance cyber.

Basée aux Bermudes, Edgware Re est une compagnie captive spécialisée dans la cyber-assurance qui fonctionnera exclusivement avec et pour ses membres participants. En fonction de leurs besoins, les membres participants peuvent souscrire jusqu’à 10 millions de dollars d’assurance ou de réassurance auprès d’Edgware Re. Les limites de garanties augmenteront logiquement en fonction de la participation croissante. Marsh prendra en charge la gestion de la captive, la réponse aux incidents, l’engagement des fournisseurs et la gestion de sinistres.

La création d’Edgware Re intervient après une période volatile de tarification de l’assurance cyber et d’évolution des couvertures. Afin de stabiliser ces effets, Edgware Re utilisera les formulaires de police cyber de Marsh, leaders sur le marché, mutualisera les risques et les primes cyber de ses membres, absorbera leurs sinistres et encouragera le partage des meilleures pratiques en matière de cybersécurité. De plus, les membres participants seront éligibles au versement de dividendes en cas de rentabilité.