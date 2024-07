Markess by Exaegis revoit ses prévisions de croissance à la hausse pour le marché des infrastructures numériques et du cloud

juillet 2024 par Markess by Exaegis

Alors que le marché des ESN ralentit, les acteurs positionnés sur le cloud et les services aux infrastructures numériques voient leur avenir s’embellir. Les nouvelles prévisions de Markess projettent ainsi une accélération de la croissance à 9% pour l’année 2024 et une tendance supérieure encore à l’horizon 2027.

Le marché français des services autour des infrastructures numériques et du cloud était de 20,1 milliards d’euros en 2023. D’ici 2027, les projections réalisées par Markess prévoient une accélération de sa croissance pour atteindre 28,5 milliards d’euros en 2027, soit une croissance annuelle moyenne de 9,1% et surtout 8,4 milliards d’euros de ventes supplémentaires en quatre ans :

Cette augmentation des ventes anticipée par les analystes de Markess concernera principalement les prestations autour du cloud. Elle profitera aussi bien aux services de conseil, d’intégration de nouvelles infrastructures, d’accompagnement à la migration et d’infogérance qu’à la fourniture de services cloud privés et publics.

Quels sont les moteurs de cette accélération ?

L’optimisation du cloud se stabilise. Les grandes et moyennes organisations sont à présent matures vis-à-vis de l’optimisation des coûts du cloud et orientent leurs efforts vers de nouvelles innovations, avec le cloud. La pandémie a accéléré l’usage du cloud avec la volonté de moderniser rapidement les infrastructures. Les incertitudes économiques et l’inflation qui ont suivi ont poussé les entreprises à repenser et à optimiser leur utilisation du cloud. Aujourd’hui, de nombreuses organisations reprennent leurs investissements pour reprendre le chemin de l’innovation et de la productivité.

Les formidables opportunités liées à l’essor de l’IA. Les entreprises et les organisations publiques sont actuellement extrêmement motivées à l’idée de tirer parti de l’IA générative pour augmenter l’expérience client et améliorer la productivité de leurs activités. Or, l’adoption de l’IA générative a un impact direct sur la consommation du cloud car l’IA générative est, dans la majorité des cas, nativement cloud. L’élan considérable sur ce front de l’IA nécessite des capacités de calcul colossales, que les hyperscalers et cloud providers souhaitent pouvoir fournir en investissant massivement dans de nouvelles infrastructures.

Les écosystèmes cloud se concrétisent. Après avoir investi dans leurs propres centres de données, nombre d’éditeurs de logiciels se tournent aujourd’hui vers le cloud public. Les éditeurs souhaitent, en effet, saisir le potentiel offert par les nouveaux services cloud IaaS et surtout PaaS. Le cloud public propose désormais un éventail de services à forte valeur ajoutée pour ces fournisseurs de solutions. Les nouvelles offres de PaaS (platform-as-a-service) forment notamment des solutions extrêmement pertinentes pour les éditeurs en leur permettant de se concentrer sur leur valeur ajoutée : l’innovation métier et le développement produit. Ces éditeurs se rapprochent aussi des fournisseurs de cloud pour mieux utiliser la puissance de l’IA et accompagner leurs clients dans l’optimisation des performances de leur entreprise à travers la génération d’informations commerciales puissantes et l’accélération des processus de vente. Plus spécifiquement, les éditeurs adressant le secteur public et ceux se positionnant sur la réforme de la facture électronique offrent des opportunités aux fournisseurs de services cloud en accélérant leur adoption du modèle SaaS, avec des solutions cloud qualifiées SecNumCloud majoritairement.