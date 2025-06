Main Capital annonce une prise de participation majoritaire dans PRIM’X

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Main Capital Partners et PRIM’X annoncent l’investissement majoritaire de Main dans PRIM’X, un éditeur de logiciels de premier plan spécialisé dans les solutions de chiffrement et de confidentialité des données, s’adressant principalement aux secteurs européens de la défense, des gouvernements et de la sécurité. Cette transaction exclusive majeure marque le deuxième investissement plateforme de Main en France, suite à l’ouverture récente de son bureau parisien en février 2025. L’équipe dirigeante de PRIM’X restera impliquée sur le plan opérationnel et détiendra une participation minoritaire significative, assurant ainsi la continuité et l’engagement dans la stratégie à long terme de l’entreprise. La transaction a obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires.

Fondée en 2003 par son PDG Serge BINET, PRIM’X est un éditeur de logiciels de premier plan spécialisé dans les solutions de chiffrement et de confidentialité des données, principalement destinées aux entreprises et aux administrations (semi-)publiques. Ses solutions ciblent en priorité des marchés critiques où les exigences en matière de sécurité sont essentielles. L’entreprise dessert une clientèle internationale de plus de 1 000 clients depuis ses bureaux de Lyon (siège social) et de Paris. La base clientèle de PRIM’X comprend divers organismes et autorités gouvernementales, ainsi que des clients issus de secteurs tels que la Défense, les Télécommunications, l’Aéronautique et les Services financiers.

L’expérience éprouvée de PRIM’X et son engagement en matière de sécurité des données permettent à ses clients d’opérer en toute sécurité, de renforcer la confiance et de répondre en permanence aux normes strictes de souveraineté numérique. S’appuyant sur une base d’utilisateurs solide en France, l’entreprise a déjà amorcé son développement à l’international, notamment en Espagne, aux Pays-Bas, au Mexique et en Corée du Sud, où l’on observe une évolution marquée de la demande en faveur de solutions de gestion de la confidentialité des données axées sur la souveraineté numérique. PRIM’X est idéalement positionnée pour tirer parti de cette dynamique.

La croissance par le développement de nouveaux secteurs, des acquisitions stratégiques et la création de valeur pour les clients.

Dans la prochaine phase de croissance, Main Capital et PRIM’X uniront leurs forces pour renforcer la présence internationale de l’entreprise, approfondir son expertise sur ses marchés existants, explorer de nouveaux secteurs d’activité et enrichir son portefeuille de produits avec des solutions innovantes et complémentaires, afin de mieux répondre aux besoins de ses clients. En s’appuyant sur la présence locale de Main Capital notamment au Benelux, dans la région DACH et les pays nordiques, ainsi que sur son expertise spécialisée en stratégies internationales de croissance externe, ce partenariat permettra d’accélérer la croissance et l’innovation de PRIM’X, tout en renforçant son engagement à offrir une valeur ajoutée significative à ses clients.

Une contribution majeure à la souveraineté des données nationales et européennes.

Grâce au soutien stratégique de Main, PRIM’X renforce sa position en Europe et réaffirme sa politique de certification produit auprès des différentes autorités en cybersécurité telles que l’ANSSI en France, le CCN en Espagne et l’AIVD aux Pays-Bas, afin de garantir un haut niveau de confiance dans ses produits, tant au niveau national qu’européen. Son centre de développement, basé en France, continuera de se développer pour mieux servir ses clients.