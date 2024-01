Mailinblack lance Sikker

janvier 2024 par Marc Jacob

Mailinblack annonce le lancement de Sikker, son gestionnaire de mots de passe pour les professionnels. Ce coffre-fort numérique complète les trois solutions de Mailinblack qui comptabilisent à ce jour plus de 22 000 clients et deux millions d’utilisateurs : Protect (protection de messageries électroniques), Cyber Coach (simulateur d’attaques) et Cyber Academy (plateforme d’e-learning dédiée à la cybersécurité).

Disponible le 1er février 2024, Sikker s’adresse aux entreprises, collectivités et établissements de santé à la recherche d’un outil centralisant tous les accès numériques sur un même espace et simplifiant leur gestion au quotidien.

Parmi les nombreuses fonctionnalités de Sikker :

• un système de partage et d’envoi de liens chiffrés, permettant une transmission des mots de passe en toute sécurité au sein de l’organisation ;

• un tableau de bord permettant à chaque collaborateur de consulter en temps réel la vulnérabilité de leurs identifiants, la solidité de leurs mots de passe ou encore d’être alerté en cas de doublons ;

• une analyse en continu des mots de passe sur le dark web pour détecter instantanément ceux qui pourraient être compromis ;

• la possibilité d’intégrer les mots de passe professionnels et personnels, et de les conserver dans différentes catégories ;

• des fonctionnalités d’auto-remplissage et de sauvegarde automatique des identifiants ;

• une protection anti-phishing grâce à une analyse en temps réel des sites Internet frauduleux, empêchant le remplissage automatique des informations de connexion.

Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, Sikker s’appuie sur différentes technologies :

• des algorithmes (Argon 2 et RSA) pour contrer, notamment, les attaques par tentatives répétées d’identification via des méthodes automatisées ;

• le chiffrement des données (AES-256) pour protéger contre les attaques cryptanalytiques sophistiquées, y compris les attaques par canal caché ;

• un protocole (HKDF) pour éliminer les redondances ;

• un système de double authentification pour renforcer la sécurité des comptes en ligne en ajoutant une vérification supplémentaire de l’identité.

Comme pour les autres solutions Mailinblack, les données chiffrées transitant par Sikker seront stockées en France, assurant un environnement sécurisé conforme aux normes strictes de protection des données.