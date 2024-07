Mailinblack annonce la sortie de Cockpit

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Mailinblack, annonce la sortie de Cockpit, sa plateforme de pilotage du cyber-risque humain. Permettant une visualisation et une gestion des vulnérabilités en temps réel, Cockpit est disponible. Elle est intégrée à U-CYBER 360°, solution de protection complète de l’utilisateur s’adressant aux DSI et dirigeants d’entreprises.

Cockpit a été développé pour proposer une supervision des vulnérabilités humaines via une analyse en temps réel des solutions Mailinblack qui couvrent l’ensemble des cyber-risques liés à l’utilisateur : la protection des e-mails (Protect), la robustesse des mots de passe (Sikker) ainsi que l’efficacité des programmes de formation (Cyber Academy) et de sensibilisation (Cyber Coach).

Grâce à cet audit, Cockpit fournit un CyberScore et une visibilité du cyber-risque au sein de l’organisation et apporte des conseils pratiques et des outils de remédiation pour faire face aux risques repérés. L’outil propose également des rapports montrant les effets des solutions mises en place.

Voici un exemple de parcours utilisateur :

Le DSI se connecte à son Cockpit et reçoit une alerte "Certains de vos collaborateurs identifiés comme vulnérables sont actuellement la cible d’attaques de phishing" ;

Cockpit propose au DSI des conseils pour prévenir le cyber-risque humain, par exemple "Envoyez une campagne de simulation de phishing via notre solution de sensibilisation à la cybersécurité", afin de vérifier les compétences et la vigilance des collaborateurs ;

Les collaborateurs concernés reçoivent une simulation de phishing et tomberont, ou non, dans le piège ;

Le DSI est informé, toujours via Cockpit, des résultats de cette campagne ;

Le DSI adapte sa stratégie de formation par rapport aux lacunes des collaborateurs concernés.