Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® : Infosys reconnu comme Leader pour les services de transformation IT sur le cloud public, pour la deuxième année consécutive

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Grâce à ses offres Infosys Cobalt et Infosys Topaz, Infosys se positionne comme un partenaire de confiance pour accompagner les entreprises dans leur transformation cloud et IA, leur permettant ainsi de se réinventer et de se préparer aux défis de demain. Infosys Cobalt, un ensemble de services, solutions et plateformes, accélère le passage au cloud en posant des bases numériques solides et évolutives. Infosys Topaz, une offre centrée sur l’IA générative, permet aux entreprises d’exploiter pleinement leur potentiel de données et d’adopter une approche "AI-first" pour stimuler leur croissance.

« Gartner définit les PCITS comme des prestations destinées à générer des résultats en matière de transformation en s’appuyant sur des services professionnels et managés natifs du cloud. » Pour le Magic Quadrant, Gartner a évalué 21 prestataires selon 15 critères distincts. Selon Gartner, « Les Leaders démontrent une capacité avérée à fournir des services professionnels et managés de haute qualité, exploitant pleinement les possibilités du cloud. Ils sont bien positionnés pour offrir des services innovants et pour définir l’évolution du marché. »