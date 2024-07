Loxam s’appuie sur ServiceNow pour piloter l’expérience de 6 000 collaborateurs, à travers 9 pays

juillet 2024 par Marc Jacob

ServiceNow annonce sa collaboration avec Loxam, le premier loueur de matériels et d’outillages pour le BTP et l’industrie en Europe et le quatrième à l’échelle mondiale, qui vise à automatiser et simplifier les démarches de résolution des incidents et piloter l’expérience de 6 000 collaborateurs, à travers 9 pays - dont la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, l’Irlande, le Luxembourg et le Maroc.