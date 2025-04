Londres accueille le nouveau siège social EMEA d’Armis en réponse à l’accélération de la demande mondiale

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Armis, the cyber exposure management & security company a annoncé l’ouverture de son nouveau siège social EMEA à Londres. Portée par la demande croissante du marché pour sa plateforme Armis Centrix™, cette expansion renforce la présence officielle de l’entreprise dans la région et étend son rayonnement. Elle constitue une étape clé de la stratégie d’Armis pour consolider sa position de leader mondial dans la protection des infrastructures critiques des organisations.

« Notre nouveau siège social EMEA témoigne de l’engagement continu d’Armis à offrir à ses clients un support, des produits et une expertise de premier plan », a déclaré Yevgeny Dibrov, CEO et Co-Fondateur d’Armis. « Alors que de plus en plus d’organisations et de gouvernements européens et internationaux nous font confiance, notre objectif reste clair : aider nos clients à résoudre leurs défis de cybersécurité les plus complexes grâce à une plateforme unique et complète. Pour accélérer cet impact, nous nous engageons à nous développer à l’échelle mondiale et à renforcer nos investissements dans des marchés clés comme la région EMEA. »

La présence d’Armis dans la région EMEA connaît une croissance continue, avec une augmentation de plus de 60 % des effectifs en trois ans.

Cette dynamique est alimentée par l’expansion rapide de la base clients incluant Carrefour, Ryanair, le port d’Anvers-Bruges, le Princess Alexandra Hospital NHS Trust et bien d’autres. Le bureau de Londres offrira un espace de travail collaboratif pour les équipes go-to-market d’Armis et servira de hub de rencontre central pour ses clients et partenaires dans la région.

« Notre nouveau siège à Londres renforcera nos liens avec les clients, prospects, partenaires et, bien entendu, notre équipe », a déclaré Christina Kemper, vice-présidente International chez Armis. « Cette étape stratégique souligne notre engagement envers la région EMEA et les marchés internationaux. Elle créera de nouvelles opportunités pour accélérer notre développement, stimuler l’innovation et enrichir l’expérience de nos collaborateurs, clients et partenaires. »

Des organisations mondiales et des gouvernements, y compris plus de 35 des plus grandes entreprises du Fortune 100, ont adopté Armis Centrix™, la plateforme de gestion de la cyber-exposition d’Armis, pour protéger l’ensemble de leur surface d’attaque en gérant l’exposition aux cyber risques en temps réel.

Armis poursuit sa dynamique de croissance significative.

En 2024, la société a réalisé avec succès trois acquisitions, dépassé les 200 millions de dollars de revenus récurrents annuels et augmenté sa valorisation totale à 4,2 milliards de dollars.

En plus de Londres, Armis dispose de bureaux à Munich (Allemagne), Amsterdam (Pays-Bas), Tel Aviv (Israël), Melbourne (Australie), Reston (Virginie), San Francisco et New York, avec l’ouverture de nouvelles implantations prévue plus tard cette année.